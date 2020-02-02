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تكنولوجيا

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Moto G Stylus.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:00 ص
Motorola
Motorola
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شيماء عبد المنعم
تستضيف شركة موتورولا حدثا بتاريخ 23 فبراير الجاري، حيث من المتوقع أن تعلن عن Moto G8 وMoto G8 Power و+Moto Edge، إلى جانب توقع كشف شركة لينوفو الصينية عن هاتف Moto G Stylus، الذي تسربت مواصفاته الكاملة عبر الإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف Moto G Stylus، وهو نوع مختلف من Moto G8 Power ويحمل رقم الطراز XT2043-4، بواسطة معالج Snapdragon 665 من كوالكوم مع نظام التشغيل أندرويد 10، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، ويأتي بخيارين للتخزين هما 64 جيجابايت و 128 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز الذي يستخدم القلم الإلكتروني على شاشة بقياس 6.36 بوصة، بدقة 2300×1080 بيكسل، والتي بحسب الصور المسربة في السابق سيكون لها ثقب في الزاوية العلوية اليسرى.

وفيما يتعلق بالتصوير، سيحتوي Moto G Stylus على كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية تشتمل على عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة واسعة جدا بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابايت.

وعند الانتقال إلى باقي المواصفات، فإن موتورولا تزود جهاز Moto G Stylus بقارئ بصمات الأصابع المثبت في الخلف مع بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بقدرة شحن سريع 10 وات، إلى جانب دعمه لبطاقة اتصال مزدوجة وNFC حسب المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، توضح الصور المسربة حديثا للهاتف أن الجزء السفلي من Moto G Stylus يتضمن منفذ USB-C محاط بمنفذ الصوت التقليدي بقياس 3.5 ميليمتر مع ميكروفون ومكبر صوت وفتحة القلم.

ويقول المصدر إن Moto G Stylus سيأتي بميزة تتيح للمستخدمين فتح تطبيق أو تشغيل اختصار عند إزالة القلم من الفتحة، كما يأتي هاتف موتورولا الجديد مع تطبيق يسمى Moto Note يتيح للمستخدم استخدام إصبعه كممحاة عند استخدام القلم لرسم شيء ما.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكن تتبع مكان القلم باستخدام التطبيق أيضا، والذي يسجل الوقت والموقع في آخر مرة أزال المستخدم القلم من الفتحة، إلى جانب إرسال إشعار إذا لم يتم إعادة إدخال القلم في الهاتف لفترة من الوقت.
Moto G Stylus Moto G Stylus
Moto G Stylus Moto G Stylus
Moto G Stylus Moto G Stylus
Moto G Stylus Moto G Stylus
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