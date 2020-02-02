إنسانية مصر.. اليوم بدء إجلاء المواطنين العالقين في مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا.. السيسي يوجه بتحمل الدولة جميع النفقات.. وفريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة لمصاحبة الركاب لضمان رعايتهم

الرئيس يوجه بتحمل الدولة كل نفقات إجلاء المواطنين المصريين من ووهان الصينية

حجز العائدين في مستشفى بمحافظة مرسى مطروح في الحجر الصحي

غدا بداية سريان قرار مصر للطيران وقف الرحلات للمطارات الصينية

الموانئ البحرية المصرية تعلن حالة الطوارئ وتنفذ إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس

السفارة المصرية ببكين خاطبت السُلطات الصينية وحصلت على المُوافقة بترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان

مصر تدعم جهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس





تصل اليوم، الأحد، طائرة خاصة أرسلتها مصر، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإخلاء المواطنين المصريين العالقين في مدينة ووهان الصينية - بؤرة فيروس كورونا الجديد، حيث تتزايد حالات الإصابة بالفيروس المستجد.





ومن المقرر إقلاع الطائرة من مطار ووهان اليوم، بعد أن وجه الرئيس السيسي بتحمل الدولة كل نفقات إجلاء المصريين المتواجدين في المدينة، وسيتم حجز العائدين في مستشفى بمحافظة مرسى مطروح لمدة 14 يوما ضمن خطة للحجر الصحي.





وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بسبب الفيروس، وأعلنت العديد من شركات الطيران، ومن بينها شركة مصر للطيران، تعليق جميع رحلاتها من وإلى الصين.





من جانب آخر، اكتفت الموانئ البحرية المصرية بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد وتنفيذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت مصادر بإحدى الخطوط الملاحية إن الأمور تسير بشكل طبيعي ولم تحدث أي تعديلات للخطوط الملاحية على مواعيد الرحلات.





وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر حتى الآن أي توصيات تتضمن فرض قيود على السفر أو التجارة، فإن الولايات المتحدة فرضت حظرا على دخول الأجانب إلى أراضيها في حال سفرهم مؤخرا إلى الصين.





توجيهات الرئيس

وأعلن مجلس الوزراء، الخميس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية، وذلك بعد مناقشة المجلس الإجراءات التنفيذية لعودتهم في اجتماع الأربعاء الماضي.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".





ووجه رئيس الوزراء الشكر للسلطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، كما عبر عن دعم مصر لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس.





وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء كلف وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ جميع إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.





وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحي حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة؛ لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا "فترة حضانة المرض" بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.





وناشد مجلس الوزراء "أبناءنا في مدينة "ووهان" الصينية الذين يرغبون في العودة بسرعة الاتصال بالسفارة المصرية ببكين على تليفون (01065322541 ثم الضغط على الرقم صفر بعد انتهاء الرسالة الصوتية، والاتصال من داخل الصين فقط)، أو على الإيميل: [email protected] ".





ولفت البيان إلى أن السفارة المصرية أنشأت مجموعة تواصل على وسيلة التواصل الاجتماعي الصينية بين المصريين المقيمين في ووهان.





مصر للطيران تعلق الرحلات من وإلى الصين

من جانبها، أعلنت شركة مصر للطيران يوم الجمعة تعليق رحلاتها من وإلى المدن الصينية، اعتبارا من أمس، السبت، إلى مدينة هانزو الصينية، واعتبارا من الثلاثاء 4 فبراير إلى مدينتي بكين وجوانزو، وذلك لحين إشعار آخر لمنع انتشار فيروس كورونا.





وذكر بيان مصر للطيران أن آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا في مصر سيغادر على متن رحلة جوية يوم الثلاثاء 4 فبراير، وانضم الناقل الوطني المصري إلى قائمة متزايدة من خطوط الطيران الدولية التي علقت رحلاتها إلى المدن الصينية في الأيام القليلة الماضية.





رحلات مدفوعة لإجلاء الأمريكيين

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، السبت، أن الولايات المتحدة ترتب لرحلة جوية عارضة اليوم، لإعادة المواطنين والدبلوماسيين الأمريكيين، من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بتكلفة ألف دولار.





ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على العملية قوله إن الطائرة، التي ستقل نحو 230 شخصا، ستعيد دبلوماسيين من القنصلية الأمريكية وأيضا مواطنين أمريكيين وعائلاتهم.





وأفادت الصحيفة بأن واشنطن حصلت على موافقة على العملية من وزارة الخارجية الصينية ووكالات حكومية أخرى بعد مفاوضات في الأيام القليلة الماضية.





وأضافت أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا إغلاق قنصليتها في ووهان بشكل مؤقت.





من جهة أخرى، قال مسئول فى إقليم هوبى الصينى أمس، السبت، إن وباء فيروس كورونا الجديد فى الصين ما زال حادا وإن الإمدادات الطبية شحيحة للغاية فى مدينة ووهان التى ظهر فيها الفيروس أول مرة، وارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 41 فى الصين، وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة فى ووهان عاصمة هوبي.

وناشد المسئول المتبرعين المحليين والدوليين، تقديم إمدادات طبية مثل الكمامات والملابس الواقية.

وقال إن إقليم هوبى تلقى حتى أمس الأول، الجمعة، تبرعات من الجمهور زادت على 1.2 مليون كمامة و30 مليون يوان (4.35 مليون دولار).