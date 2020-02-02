برشلونة يسعى للثأر من ليفانتي في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة، نظيره ليفانتي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 22، من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".





موعد مباراة برشلونة ضد والقناة الناقلة:





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين البارسا وليفانتي في تمام العاشرة مساء، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، بتعليق يوسف سيف.





وتمثل المباراة فرصة مثالية أمام برشلونة لكسب دفعة معنوية جديدة في هذا التوقيت الصعب من الموسم، بعد أن خسر المباراة الماضية على يد فالنسيا 2-0، وفقد صدارة الليجا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.







كما ستكون المباراة فرصة للرد على ليفانتي، الذي خسر أمامه بنتيجة 3-1، بالمباراة التي جمعتهما بالدور الأول ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا.





ترتيب برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني:





يحتل برشلونة وصافة ترتيب فرق الليجا برصيد 43 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حقق الفوز مساء أمس، على جاره أتلتيكو مدريد 1-0، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضًا، ليجانيس مع ريال سوسيداد، وإيبار مع ريال بيتيس، وأتلتيك بلباو مع خيتافي، وإشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس، وفياريال مع أوساسونا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.