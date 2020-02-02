شاهد.. لحظة سقوط نيزك من سماء روسيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل سقوط نيزك من سماء روسيا.





وشهدت منطقة إيربيتسك في مقاطعة سفيردلوفسك بمنطقة الأورال وسط روسيا، سقوط نيزك تمكن الهاوي إيليا يانكوفسكي من رصده بفيديو.





وفي اللقطات، يمكن مشاهدة شهاب ناري يتحرك بسرعة عالية جدًا في السماء، تاركًا وميضًا ساطعًا.





وحدث سقوط النيزك في الساعة 3:13 من صباح اليوم بتوقيت يكاتيرينبورج، حيث أمكنت مشاهدته كذلك في مقاطعات سفيردلوفسك وتيومين وأومسك وتشيليابينسك وكورجان وسط وجنوبي روسي.





يذكر أن النيزك هو جسيم يوجد في النظام الشمسي ويتكون من حطام الصخور وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة.