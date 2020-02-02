AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. لحظة سقوط نيزك من سماء روسيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:52 ص
سقوط نيزك
سقوط نيزك
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل سقوط نيزك من سماء روسيا.

وشهدت منطقة إيربيتسك في مقاطعة سفيردلوفسك بمنطقة الأورال وسط روسيا، سقوط نيزك تمكن الهاوي إيليا يانكوفسكي من رصده بفيديو. 

وفي اللقطات، يمكن مشاهدة شهاب ناري يتحرك بسرعة عالية جدًا في السماء، تاركًا وميضًا ساطعًا. 

وحدث سقوط النيزك في الساعة 3:13 من صباح اليوم بتوقيت يكاتيرينبورج، حيث أمكنت مشاهدته كذلك في مقاطعات سفيردلوفسك وتيومين وأومسك وتشيليابينسك وكورجان وسط وجنوبي روسي.

يذكر أن النيزك هو جسيم يوجد في النظام الشمسي ويتكون من حطام الصخور وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جسم غريب مشتعل يظهر فى سماء روسيا | شاهد

رجل يعثر على صخرة وبعد سنوات يكتشف أنها نيزك فضائي.. صور

تفاصيل جديدة عن أقدم مادة على الأرض وعلاقتها بـ نيزك الليندي

«الليندي» عمره أكبر من الشمس.. قصة سقوط أفضل نيزك في التاريخ على الأرض.. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة وشبورة مائية خلال 48 ساعة.. فيديو

أحمد حسن: غلطة عمري اني سمعت كلام هاني أبوريدة

بعد انتشارها ووفاة العشرات.. كل ما تريد معرفته عن حمى لاسا

كل سنة وانتى طيبة ياقلبى.. مجدى الهوارى يهنئ ابنته بعيد ميلادها

الأهلي يرد على شائعات مجاملة مصطفى شوبير بقيده فى القائمة الإفريقية

أخبار الرياضة ليلا .. نجم الأهلي يكشف توقيت انتقاله للزمالك.. محمد صلاح ينضم للمنتخب الأولمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب