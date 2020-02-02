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رياضة

قرار عاجل من الكاف بشأن أحداث مباراة الأهلى والهلال السوداني

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:55 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الهلال السودانى والأهلى والتى أقيمت بينهما بملعب الجوهرة فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الهلال والأهلى أحداثا كبيرة من الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب مع النصف الثانى من شوط المباراة الثانى اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة.

وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل الأمن السوداني والذى نجح فى السيطرة على محاولة الاعتداء على حكم المباراة والتى توقفت إلى ما يقرب من 13 دقيقة كاملة بسبب هذه الأحداث غير الرياضية.

وينتظر الكاف تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة من قبل لجنة المسابقات المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل اتخاذ عدد من القرارات القوية تجاه الفريق السودانى تجنبا لتكرار هذا فى المباريات المستقبلية من البطولة.

وانتهت مباراة أمس بين الأهلى والهلال السودانى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ونجح الأهلى فى حجز تذكرة التأهل إلى ربع نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم الدور ربع النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا كلا من الأهلي ومازيمبي الكونغولى والترجى التونسي وصن دوانز الجنوب إفريقي والنجم الساحلى والزمالك والوداد المغربي والرجاء المغربي.
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