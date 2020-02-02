رئيس الوزراء يُتابع موقف تعامل منظومة الشكاوى الموحدة خلال يناير 2020.. رصد 5190 شكوى وطلب استغاثة منها 471 حالة تطلبت تدخلا طبيا سريعا بمختلف التخصصات الطبية

رئيس الوزراء:

شكاوى مجلس الوزراء رصدت 5190 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحى الطبية الشهر الماضي

471 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية





تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع الحالات الطبية التي رصدتها، خلال شهر يناير 2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أشار إلى أنها رصدت 5190 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحى الطبية الشهر الماضي، تم فحصها، ودراستها، وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 471 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية.









وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التعامل السريع مع الحالات الطبية، وكذا التنسيق بين الجهات المختلفة، لتقديم الخدمة لصاحب الشكوى، أو الاستغاثة، فى أحد المستشفيات التابعة للدولة، وكذا التنسيق الذى يتم مع هيئة الإسعاف، موجها الشكر لكل الجهات التى تبدى تعاونا ملحوظا فى تقديم الخدمات المختلفة لأصحاب الشكاوى التى تتعامل معها المنظومة.





وتنوعت احتياجات هذه الحالات الطبية، ما بين توفير أسرة عناية مركزة، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، وجراحات القلب والصدر، وجراحات الأورام، وعلاج حوادث الطرق، بالإضافة إلى علاج الكلى والكبد، والحميات، وأمراض المناعة، وعلاج السموم، وحضانات الأطفال المبتسرين، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، شاملة كلًا من العيوب الخلقية بالقلب والكلى، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لإستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وهيئة التأمين الصحي، وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.





وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، جانبًا من الحالات التي تم التعامل معها والاستجابة لها خلال شهر يناير الماضي، ومنها استغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم يعانى نجله "أ. ر"، عمره سنتان من مرض جلدي (تآكل بجلد الأطراف والتهاب رئوي حاد) ويحتاج حجزه بأحد المستشفيات، فتم التنسيق مع الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وهيئة الإسعاف المصرية، وحجز الطفل بمستشفى أبشواي العام بالفيوم، وتقديم الخدمات الطبية وعلاج المناعة، وتشكيل لجنة من الاستشاريين لأمراض الجلدية المزمنة للعلاج والمتابعة المستمرة، لمنع حدوث مضاعفات مستقبلية للطفل.









كما تم رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله "م. ع"، عمره 5 أيام، من عيوب خلقية (ثلاثة ثقوب بالقلب وغياب الخصيتين من كيس الصفن وغياب إحدى الكليتين) ومحجوز بحضانة بأحد المستشفيات، ويحتاج إلى مستشفى جامعي متخصص، فتم التنسيق مع الدكتور خالد الخشاب، نائب مدير مستشفى أبوالريش المنيرة وهيئة الإسعاف المصرية، لنقله وحجزه برعاية القلب بالمستشفى، وإجراء التدخل الجراحى اللازم ومُتابعة وظائف الكُلى لمنع حدوث مضاعفات.









وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه تم التعامل مع استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية يعانى والده "أ. م"، عمره 65 عامًا، من جلطة بالقلب حادة تسببت فى توقف بعضلة القلب، وتم عمل إنعاش رئوي وموجود بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وغير متوفر بها جراحة قلب وصدر، ويحتاج حجزه بالرعاية المركزة المتخصصة، وعمل قسطرة تشخيصية وإجراء تدخل جراحي، فتم التنسيق مع الدكتورة نسرين صلاح، عميدة طب المنصورة، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز المريض بمستشفى الباطنة بالجامعة وإجراء التدخل الطبى اللازم.







كما تم رصد استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى ابنته "ب. م" وعمرها يوم من حديثي الولادة من عيوب خلقية بتجويف الأنف وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وحجزها بحضانة بتنفس صناعي، فتم التنسيق مع الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب، جامعة الأزهر، والدكتور عبد العزيز يحيى، مدير مستشفى السيد جلال، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز الطفلة وإجراء التدخل الجراحي بنجاح وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنع حدوث مضاعفات بالجهاز التنفسي.





وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه تمت الاستجابة إلى استغاثة من مواطن بمحافظة بنى سويف يعانى نجله "أ. أ"، عمره سنة ونصف، من نزيف بالمخ، وكسور متعددة بالجسم نتيجة سقوطه من علو، وموجود بطوارئ أحد المستشفيات، وغير متوفر بها سرير رعاية أطفال بجهاز تنفس صناعي، فتم التنسيق مع الدكتور عاطف مرسى، عميد طب بنى سويف، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز الطفل وتقديم الخدمة الطبية لاستقرار حالته الصحية وعمل جراحات العظام اللازمة للطفل.







كما تم التعامل مع استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى ابنة شقيقته "س. أ"، عمرها 4 سنوات، من شرخ بالجمجمة وتهتك بالرئة وكسور متعددة فى أنحاء الجسم، وغيبوبة كاملة نتيجة تعرضها لحادث سير، وتم تقديم الإسعافات الأولية بطوارئ أحد المستشفيات، لكنها غير متوافر بها سرير رعاية أطفال، فتم التنسيق مع الدكتور منصور خليل منصور، مدير عام مستشفى الهرم، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز الطفل وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية للطفلة.





وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم رصد استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى ابنته "ج. م"، عمرها 3 سنوات، من ورم بالمخ ومتواجدة باحدى المستشفيات وغير متوفر بها التخصص، فتم التنسيق مع الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، والدكتورة أميرة يسرى عبد الله، وهيئة الإسعاف المصرية وحجز الطفلة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.







وتم التعامل مع استغاثة من مواطنة بمحافظة القليوبية يعانى زوجها "س. م"، عمره 36 سنة، من كسر بالفقرات العنقية الثالثة والرابعة والخامسة وشلل رباعي بالأطراف نتيجة تعرضه لحادث سير، وتم عمل جراحة تثبيت وتركيب جهاز منظم ضربات قلب وهو موجود بأحد المستشفيات الخاصة وغير قادر على تحمل النفقات وتحتاج نقله الى مستشفى حكومي، فتم التنسيق مع الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى عين شمس فرع العبور، والدكتور ايمن ثروت، مدير الرعاية المركزة بالمستشفى، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز المريض بالرعاية المركزة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.









وأضاف مدير المنظومة أنه تمت الاستجابة لاستغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجله "ح. أ"، عمره 5 سنوات، من نزيف بالأنف وتدهور بدرجة الوعى إثر تناوله جرعة عالية من أحد أنواع المسكنات، ومتواجد بطوارئ أحد المستشفيات، وغير متوافر بها تخصص علاج السموم، فتم التنسيق وحجز الطفل بالرعاية المركزة بمركز السموم بالدمرداش وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.





وأكد مدير منظومة الشكاوى الموحدة، أنه تم رصد استغاثة من فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي تفيد بوجود مريض مسن "ف. س"، بإحدى دور الرعاية عمره 73 عاما يعانى من قدم سكرى ويحتاج حجزه بأحد المستشفيات، فتم التنسيق مع الدكتور أشرف شفيع، مدير مستشفى المنيرة العام وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز المريض بقسم جراحة القدم السكرى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنع حدوث تسمم بالدم وبتر القدم، كما تم التعامل مع استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى والده "م. م"، عمره 60 عامًا، من ضعف بعضلة القلب أدى إلى ارتفاع بوظائف الكلى وتدهور بوظائف الكبد وسوء الحالة الصحية العامة بجميع أجهزة الجسم الحيوية ويحتاج حجزه برعاية القلب وعرضه على فريق طبى متعدد التخصصات، فتم التنسيق مع الدكتور سامى سعيد، مدير مستشفى المقطم للتأمين الصحي، وتقديم الخدمات اللازمة لاستقرار حالة المريض الصحية.









وأشار إلى أنه تمت الاستجابة لاستغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم يعانى نجله "م. م"، عمره 7 سنوات، من التهاب كبدي وبائي وتدهور بالحالة الصحية للطفل ومتواجد بأحد المستشفيات وغير متوافر بها التخصص ويحتاج حجزه برعاية الأطفال، فتم التنسيق مع الدكتور أحمد عبد الفتاح، مدير مستشفى حميات العباسية وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز الطفل، وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة، وتم رصد استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى والدته "ف. ع"، عمرها 80 عامًا، من كسر بالحوض وتحتاج إلى تدخل جراحي، فتم التنسيق مع الدكتور محمد زيدان، مدير مستشفى الهلال وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز المريضة بالمستشفى وإجراء التدخل الجراحي اللازم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.





وتضمنت الاستغاثات التي رصدتها منظومة الشكاوى الموحدة خلال شهر يناير الماضي، حالة مواطنة بمحافظة القاهرة يعانى خالها "ع. ع" عمره 65 عامًا من التهاب كبدي حاد وتدهور بدرجة الوعى ويحتاج حجزه بالرعاية المركزة، فتم التنسيق مع الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز المريض برعاية الكبد وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.





وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم التعامل مع استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى والده "ن. م"، عمره 65 عامًا، من فشل بوظائف التنفس من النوع الثاني ويحتاج حجزه برعاية القلب والصدر فتم التنسيق مع الدكتور هشام الفخراني، مدير مستشفى مبرة مصر القديمة وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز الوالد برعاية القلب والصدر، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.







وتم رصد استغاثة من مواطن بمحافظة دمياط يعانى والده "س. ع"، عمره 60 عامًا، من استسقاء بالبطن وتليف كبدي وفشل كلوى وتسمم بالدم وكان متواجدا بأحد المستشفيات العامة غير متوفر بها سرير رعاية مركزة، فتم التنسيق مع الدكتور إبراهيم الصياد مدير مستشفى دمياط جامعة الأزهر وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز المريض وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.









كما تمت الاستجابة إلى استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى شقيقه "أ. ر"، عمره 46 عامًا، من نزيف بالمخ نتيجة ارتفاع مفاجئ بضغط الدم، وتدهور بدرجة الوعى ويحتاج إلى تدخل جراحى عاجل، فتم التنسيق مع الدكتور شريف محسن مدير مستشفى عين شمس فرع العبور والدكتور أيمن ثروت، مدير الرعاية وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز المريض بالرعاية المركزة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وتم التعامل مع استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى والده "أ. ع"، عمره 65 عامًا، من أورام منتشرة بالجسم ويحتاج حجزه بالرعاية المركزة، فتم التنسيق مع الدكتورة مها محمد إبراهيم، مدير مركز أورام دار السلام وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز المريض وتقديم الخدمات الطبية اللازمة ومتابعة علاج المريض الكيماوى.



