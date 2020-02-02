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بعد وفاة 304 حالة .. الصحة العالمية تعقد مؤتمرا حول كورونا بالقاهرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:34 ص
مؤتمر للصحة العالمية
مؤتمر للصحة العالمية حول فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية إكسترا نيوز بثا مباشرا لوقائع مؤتمر للصحة العالمية فى القاهرة حول فيروس كورونا.

يذكر أن الصين سجلت حتى الآن 304 حالات وفاة بفيروس كورونا بواقع زيادة 45 حالة خلال اليوميين الماضيين، بالإضافة لتسجيل إصابات وصلت 14 ألفا و83 حالة حتى الآن. 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن القلق الأكبر هو انتقال فيروس كورونا إلى البلدان التي تعاني من ضعف المنظومة الصحية، والعديد أيضا من شركات الطيران قامت بإلغاء الرحلات إلى الصين، بالإضافة لقيام مطاعم عالمية بإغلاق أبوابها.

وعلقت دول مثل باكستان وسويسرا الرحلات الجوية من وإلى الصين، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة، كما قامت روسيا وكازاخستان وسلفادور  بتعليق دخول مسافريها إلى الأراضى الصينية، كما حذرت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من فرض قيود على رعاياها بعدم السفر إلى الصين.


يذكر أن الفيروس القاتل بدأ في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى في الصين، وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة 6000 في البلاد. 
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