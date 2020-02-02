محافظ أسيوط يفتتح مركز تدريب واستراحة مديرية الصحة بعد تجديدها وتطويرها

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز تدريب واستراحة مديرية الصحة بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط بعد تطويره وتجديده والذي يضم قاعات تدريب متعددة الأغراض وملحق للخدمات واستراحة للإعاشة.. رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وحسنى رجب الطويل المشرف على المركز والاستراحة والعديد من قيادات مديرية الصحة.





حيث تفقد المحافظ المركز لمتابعة ما تم تنفيذه من رفع كفاءة وتطوير لقاعات التدريب والمحاضرات حيث تم تجهيزهم وتأثيثهم بأحدث الوسائل التكنولوجية لتدريب العاملين والأطباء بالادارات الصحية التابعة للمحافظة، كما تفقد غرف الإقامة التي تطويرها وتزويدها بأسرة جديدة.





وأشاد محافظ أسيوط بتطوير مركز التدريب والذي يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية وتحسين أداء العاملين في جميع قطاعات الصحية والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة، لافتا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال التدريب المستمر للأطباء والعاملين بالمجال الصحي على أحدث ما توصل إليه العلم وفقا لأحدث أساليب العمل.



