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محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مركز تدريب واستراحة مديرية الصحة بعد تجديدها وتطويرها

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز تدريب واستراحة مديرية الصحة بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط بعد تطويره وتجديده والذي يضم قاعات تدريب متعددة الأغراض وملحق للخدمات واستراحة للإعاشة.. رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وحسنى رجب الطويل المشرف على المركز والاستراحة والعديد من قيادات مديرية الصحة.

حيث تفقد المحافظ المركز لمتابعة ما تم تنفيذه من رفع كفاءة وتطوير لقاعات التدريب والمحاضرات حيث تم تجهيزهم وتأثيثهم بأحدث الوسائل التكنولوجية لتدريب العاملين والأطباء بالادارات الصحية التابعة للمحافظة، كما تفقد غرف الإقامة التي تطويرها وتزويدها بأسرة جديدة.

وأشاد محافظ أسيوط بتطوير مركز التدريب والذي يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية وتحسين أداء العاملين في جميع قطاعات الصحية والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة، لافتا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال التدريب المستمر للأطباء والعاملين بالمجال الصحي على أحدث ما توصل إليه العلم وفقا لأحدث أساليب العمل.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المديرية تسعى جاهدة لتوفير مختلفة أوجه الرعاية والخدمات للعاملين بها سواء الخدمات التدريبية أو الإعاشة، لافتا إلى أن مركز تدريب واستراحة الصحة تم تطويره ورفع كفاءته ليضم 3 قاعات للتدريب تم تجهيزها بأحدث أجهزة العرض والشاشات لكل قاعة، فضلا عن تطوير غرف الإعاشة التي يبلغ عددها 15 غرفة تضم 17 سريرا وتجهيزها بأحدث محتويات التجهيز التي توفر سبل الراحة للمقيمين.
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