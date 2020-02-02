AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

القابضة للمياه تشارك في اجتماع منسقي تنمية المجتمع‎

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:58 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في اجتماع "منسقي تنمية المجتمع في المحافظات على مستوى الجمهورية" بمركز تدريب الكشافة البحرية بالسويس بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بهدف توعية أعضاء الحركة  الكشفية على مستوى الجمهورية وتدريبهم على تنفيذ أنشطة التوعية لترشيد استهلاك المياه.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن التوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتجنب الممارسات الخاطئة في التعامل معها أحد أهداف المبادرة القومية التي أطلقتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والتي تستمر لنهاية عام 2020، لتوفير كمية مياه متوقع تقديرها بمليون متر مكعب طول مدة الحملة على مستوى الجمهورية.
    
وأشار، عصمت إلى التنسيق المستمر والتعاون مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ عدد من المبادرات لرفع الوعي المائي للمواطنين والوصول برسائل التوعية لجميع شرائح المجتمع.

وقدم وليد صلاح، مدير إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب، عرضا تقديميًا عن كيفية تنفيذ أنشطة التوعية، وأهمية الماء، والوضع المائي ومصادر المياه في مصر، وضمت فعاليات الورشة تدريبا لقادة الكشافة لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وعرضًا فنيًا لقصة البحث عن نقطة مياه.

وفي سياق متصل نفذت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بالتعاون مع جمعية الكشافة المصرية أنشطة التوعية لقادة الكشافة بمحافظات الوجه القبلي ضم محافظات (بني سويف - الفيوم - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر- أسوان) بمقر جامعة جنوب الوادي، وندوه توعوية عن طرق ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي والتعريف بخدمات تطبيق الهاتف المحمول 125 لاستقبال الشكاوى والمقترحات واﻹبلاغ عن الأعطال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت شعار نقطة المياه تفرق انطلاق فعاليات الدورۃ الثانیة لکرۃ القدم الخماسیۃ بأسوان.. صور

القابضة للمياه تشارك في ملتقى مسئولي الجوالة بالجامعات لترشيد الاستهلاك

القابضة للمياه تشارك في ملتقى مسئولي الجوالة بالجامعات

الشركة القابضة للمياه تطلق حملة للتوعية بترشيد الاستهلاك.. صور

الإسكان: إلزام قاطني الكمبوندات السكنية بتركيب عداد مياه خاص لكل وحدة

القابضة لمياه الشرب تشارك في معرض الفنون التشكيلية لترشيد الاستهلاك

ترشيحاتنا

نجت بأعجوبة.. شاهد: لحظة دهس سيارة لـ سيدة في السعودية

أخبار الرياضة ليلا .. نجم الأهلي يكشف توقيت انتقاله للزمالك.. محمد صلاح ينضم للمنتخب الأولمبي

كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟

إعلان جديد من منظمة الصحة العالمية عن كورونا.. وهذا ما قالته عن مصر

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

موعد مباريات اليوم الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور