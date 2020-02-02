بعد خلاف دام 5 سنوات.. الكويت والسعودية تنتجان النفط المشترك نهاية فبراير

بدأت كل من الكويت والسعودية الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير.





ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز"، فقد اتفقت الكويت والسعودية على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة، مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمائة من إمدادات النفط العالمية.





وذكر مسئول نفطي بالكويت لرويترز طالبا عدم نشر اسمه أنه سيبدأ إنتاج حوالي عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير، مضيفا أنها "كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية".



