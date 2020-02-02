AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد خلاف دام 5 سنوات.. الكويت والسعودية تنتجان النفط المشترك نهاية فبراير

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:24 م
الكويت والسعودية
الكويت والسعودية تبدأ تنتجان النفط المشترك نهاية فبراير
Advertisements
محمود نوفل
بدأت كل من الكويت والسعودية الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز"، فقد اتفقت الكويت والسعودية على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة، مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمائة من إمدادات النفط العالمية.

وذكر مسئول نفطي بالكويت لرويترز طالبا عدم نشر اسمه أنه سيبدأ إنتاج حوالي عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير، مضيفا أنها "كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية".

وقال المسئول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس.

وتابع المسئول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في أواخر مارس، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

وأكد أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت قريبا

اليوم.. احتفالية كبرى في السعودية والكويت لهذا السبب

الكويت والسعودية توقعان اتفاقيات بشأن تقسيم المنطقة المحايدة

السعودية والكويت يطويان خلاف المنطقة المقسومة.. القصة الكاملة لاتفاقيات عودة انتاج النفط | تفاصيل

معلومات عن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت

بعد 48 ساعة على الاتفاق.. السعودية تطلق العد التنازلي لاستئناف إنتاج النفط من الخفجي

ترشيحاتنا

طلب من خالته إقامة علاقة غير شرعية.. التحقيق فى مقتل عامل وإلقاء جثته بالشارع

تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقع التعليم تمهيدًا لإعلانها 3 عصرًا

قرار عاجل من الكاف بشأن أحداث مباراة الأهلى والهلال السوداني

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل مع بطاطس محشية باللحم

من أجل وجبة فنية دسمة.. كشك الموسيقى ينجح فى أولى اختباراته بمعرض الكتاب

استجابة سريعة لصدى البلد.. رفع القمامة من محيط شجرة مريم بالمطرية.. صور