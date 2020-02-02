بعد خلاف دام 5 سنوات.. الكويت والسعودية تنتجان النفط المشترك نهاية فبراير

بدأت كل من الكويت والسعودية الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز"، فقد اتفقت الكويت والسعودية على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة، مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمائة من إمدادات النفط العالمية.
وذكر مسئول نفطي بالكويت لرويترز طالبا عدم نشر اسمه أنه سيبدأ إنتاج حوالي عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير، مضيفا أنها "كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية".
وقال المسئول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس.
وتابع المسئول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في أواخر مارس، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.
وأكد أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.