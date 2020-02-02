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تعليم

لتدريبهم على الإتيكيت.. جامعة جنوب الوادي تبدأ فعاليات دورة التدريبية للبروتوكول

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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يوسف رجب

بدأت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية للبروتوكولات والمراسم، تنظمها جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، لمتدربين من مختلف ادارات وكليات الجامعة، للتدريب على الاتيكيت و حسن التعامل مع زملاء العمل. 


وأشارت طروب طلبه- مدير عام إدارة الموارد البشرية، إلى أن البرنامج التدريبي يستمر خلال الفترة من 2 – 4 فبراير الجارى ويتضمن التدريب قواعد البروتوكول والمراسم واللباقة وفن الحديث وتنظمه إدارة تنمية المواهب" التدريب" بالإدارة العامة للموارد البشرية.


وتتضمن محاضرات البرنامج قواعد الإتيكيت فى مكان العمل والسلوكيات الخاصة بعلاقات زملاء العمل وبروتوكول إدارة الاجتماعات ومراسم وبروتوكول الزيارات الرسمية وفن الحديث والصفات الواجب توافرها فى القائم بالمراسم.


يحاضر فى فعاليات الورشة التى تستمر لمدة ثلاثة أيام، الدكتور مايكل مجدى زكى- وكيل كلية السياحة والفنادق بالأقصر والدكتور حسن تهامى- بكلية التربية بقنا.

لتدريبهم على الإتيكيت.. جامعة جنوب الوادي تبدأ فعاليات دورة التدريبية للبروتوكول
لتدريبهم على الإتيكيت.. جامعة جنوب الوادي تبدأ فعاليات دورة التدريبية للبروتوكول
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