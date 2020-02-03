مشاهير من بلدنا.. مختار حسين.. أنشأ نادي لرفع الأثقال وعشق الفن والرياضة

أستطاع ان يكتب اسمه بحروف من ذهب في عالم رياضة رفع الاثقال وعرف بضخامه جسده ،هو مختار حسين بطل النادي الأهلى ومصر في رفع الأثقال ومؤسس أول نادٍ لهذه الرياضة الذي خطفه عالم الفن والسينما.





"نشأته"

أنه الفنان "مختار حسين" ابن محافظة دمياط فهو بطل رياضي شهير في رفع الاثقال وممثل مشهور أيضا. ولد في 29 يونيو 1904 بمحافظة دمياط ، التي لايعرف اهلها البطالة او الكسل ليعشق الرياضة خاصة رفع الأثقال ويذيع صيته فى مصر وتكون بطولته للعالم فى لوكسمبورج عام 1931 هى طريقه لأوليمبياد امستردام 1936، شارك في أفلام كثيرة اقتربت حوالى 40 فيلمًا، لكن قبل جولته الفنية كان له إنجازات عديدة في عالم الرياضة تحديدًا رفع الأثقال؛ هو زميل خضر التوني، وهما البطلان اللذان تمنى الألمان تجنيسهما بعد أولمبياد برلين 1936؛ لأنهما تفوقا على أبطال العالم وبينهم الألمان.

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"حلمه في بطولة العالم لرفع الاثقال"





بدأ مختار رحلته الرياضية بعالم رفع الأثقال عام 1925، حيث جاء إلى القاهرة وانضم إلى أحد النوادي وظل بضعة أعوام يتدرب به، حتى انتقل إلى النادي الأهلى، وهناك التقى أبناء الرعيل الأول لرفع الأثقال بالنادي الأهلى وأصبح واحدًا منهم، وحصل على بطولة القطر المصري في رفع الأثقال (بطل وزن متوسط) عام 1928، ومن ثم شارك فى دورة الألعاب الأوليمبية بنفس العام في أمستردام 1928، وحقق المركز السابع. عام 1931 شارك مختار في بطولة أوروبا (لوكسمبرج) وكان أول مصري يحرز الميدالية الذهبية بها، ولما عاد إلى مصر حافظ على لقب القطر المصري لعدة أعوام، وذاع صيته في جميع أنحاء العالم، لا القطر العربي فقط، وبسبب التعنت (خلاف بين محمد طاهر باشا واللجنة الأولمبية مع القائمين على البطولة حينها)، لم يشارك اللاعبون المصريون في بطولة لوس أنجلوس والتي لو ذهب إليها مختار حسين لكان حقق ذهبية أخرى؛ إذ أن الفائز بها حقق رقم يقل عن الذي وصل إليه مختار من قبل بعشرة كيلو تقريبًا. درب مختار فيما بعد منتخبات مصر والسويد ولبنان لرفع الأثقال.

"نادى مختار حسين"

اشترى النادي الذي لعب فيه قبل النادي الاهلى وأسس نادٍ يحمل اسمه “نادي مختار حسين” لرفع الأثقال بمنطقة وسط البلد ، ودرب به أبطالا كثيرين في مجالي الفن والرياضة، مثل مصطفى عبدالحليم وسعد التابعي، ومن الفنانين درب رشدي أباظة وأحمد رمزي.

"السنما في حياته"

اختطفته السينما المصرية ليكون اول افلامه "معجزة الحب" والذي تعرف من خلاله علي شريكه العمر الراقصة نبوية مصطفي التي اعتزلت الفن وتفرغت لأسرتها بعد أن أنجب منها بنتًا هى الصحفية الكبيرة بهيرة مختار وولدًا هو حسين مختار ولم ينجب سواهما ثم شارك فى عدة افلام سينمائية ليصل عدد الافلام التي شارك فيها إلي 24 فيلمًا اشهرها بابا عريس والعيش والملح ولهاليبو مع الفنانة الشاملة نعيمة عاكف.

"نادى مختار لرفع الاثقال"

لم تستطع السينما ورغم ذيوع صيته أن تنسيه معشوقته الاولي الرياضة فأنشأ نادي مختار لرفع الأثقال والذي استطاع من خلاله أن يقدم لمصر العديد من الابطال الرياضيين مثل أنور مصباح البطل الأوليمبي ومحمود فياض وغيرهما كما كان يتدرب بنادي مختار الرياضي كثير من الفنانين لإتقان أدوارهم السينمائية ومنهم رشدي أباظة وأحمد رمزي. وتوفي مختار حسين عن عمر يناهز الحادية والستين فى مايو 1966 .





يقول عنه محمد القبرصلى ،ابن محافظة دمياط ،ان البطل مختار حسين كان محبوبا بين المصريين بشكل عام وبين الدمايطة بشكل خاص بينما شهرته المدوية بالعالم بطلا دوليا لرفع الأثقال وذلك بعد فوزه بذهبية بطولة أورباثم العالم بالكسمبورج كأول رياضي من خارج أوربا وأمريكا يفوز بها و بالأرقام تأكد فوزه بذهبية أولمبياد لوس أنجلوس١٩٣٢لولا إعتذار مصر عن المشاركة، مشيرا الىى ان هتلر قابله هتلر هو و الفريق الأسطوري المصري لرفع الأثقال لأولمبياد برلين ١٩٣٦ الذي فازت مصر بذهبيته من خلال وتمني لو كانوا ألمانا حيث اثنى هتلر على حسين وقال له اتمنى لو كنت ألمانيا.