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أخبار العالم

الشيخ السديس يبحث خطة تطوير معهد الحرم المكي الشريف و"المسجد النبوي"

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:07 م
السديس
السديس
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محمود نوفل
بحث الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس العلمي بحضور أعضاء المجلس خطة تطوير معهد الحرم المكي الشريف ومعهد المسجد النبوي واستقطاب مدرسين لهيئة التدريس في كل من المعهديْن والكُلِّيتَيْن وتعديل تفاصيل موازنتهما.

كما ناقش ايضا جانب مناقشة موعد تقديم الاختبارات النهائية بالإضافة إلى استعرض سير العملية التعليمية في معهد وكلية الحرم المكي الشريف، ومعهد وكلية المسجد النبوي الشريف وعرض ما تم إنجازه من قرارات في الاجتماع السابق.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس  بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للعلم وأهله خاصة في معاهد وكليات الحرمين الشريفين .

كما لفت أيضا إلى  أن المجلس العلمي يشرف على معهد وكلية الحرم المكي الشريف ومعهد وكلية المسجد النبوي الشريف ويعنى برفع كافة الجوانب العلمية في الحرمين الشريفين، من خلال البرامج المبنية على المنهج الصحيح المستمدة من الكتاب والسنة والإسهام في إيصال الرسالة العلمية والعالمية للحرمين الشريفين.
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