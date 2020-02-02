في الإمارات.. 6 أشهر حبسا و150 ألف درهم غرامة لمن يروج شائعات حول كورونا

أكدت مصادر مطلعة أنه صدر تحذير من شرطة دبي بمنع المزاح في أماكن عامة بشأن الإصابة بفيروس كورونا، أو ترويج شائعات وفيديوهات مبنية على معلومات غير صحيحة، لافتة إلى أن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بحسب القانون الإماراتي.





وقال المصدر لـصحيفة "الإمارات اليوم"، إن هناك جهات رسمية معنية بنشر المعلومات الصحيحة الموثوقة، مؤكدًا أن ترويج شائعات حول عدد الإصابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجرّم بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.





وانتشرت في دول عدة فيديوهات لأشخاص يمزحون بشأن الإصابة بفيروس كورونا، مثيرين الرعب في المحيط الذي يوجدون فيه، متسببين في هروب الناس من المكان.





وينص المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 21 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاما إلكترونيا أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في حالات عدة منها نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة أو حقيقية.