منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

قدمت خبيرة التغذية والصحة الدكتورة سوزان غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن بها علاج آلام المفاصل بالأعشاب والغذاء وهي:



1) الأعشاب:



- بذور الكتان: تقوي الجهاز المناعيّ ضد الالتهابات، حيث تحتوي على نسبة عالية من أوميغا-3 الضروريّة للجسم

- الزنجبيل: يُعرف الزنجبيل بقدرته على معالجة الالتهابات، وخاصّة التهاب المفاصل والتخلص من آلامها.

- الكركم: يحتوي الكركم على مواد كيميائيّة تسكّن الألم، والتي من شأنها أيضًا تخفيف تقدم وشدّة التهاب المفاصل.

- القراص: يحتوي على خصائص تقوي العظام وتسكن آلام المفاصل، إذ يتم استخدام أوراقه على شكل مرهم،

- عرق السوس: تتميز جذور عرق السوس بأشكاله، بدوره الفعال في علاج الالتهابات والتهاب المفاصل.



