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مرأة

منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت خبيرة التغذية والصحة الدكتورة سوزان غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن بها علاج آلام المفاصل بالأعشاب والغذاء وهي:


1) الأعشاب:


- بذور الكتان: تقوي الجهاز المناعيّ ضد الالتهابات، حيث تحتوي على نسبة عالية من أوميغا-3 الضروريّة للجسم
- الزنجبيل: يُعرف الزنجبيل بقدرته على معالجة الالتهابات، وخاصّة التهاب المفاصل والتخلص من آلامها.
- الكركم: يحتوي الكركم على مواد كيميائيّة تسكّن الألم، والتي من شأنها أيضًا تخفيف تقدم وشدّة التهاب المفاصل.
- القراص: يحتوي على خصائص تقوي العظام وتسكن آلام المفاصل، إذ يتم استخدام أوراقه على شكل مرهم،
- عرق السوس: تتميز جذور عرق السوس بأشكاله، بدوره الفعال في علاج الالتهابات والتهاب المفاصل.


2) الأغذية:
- السمك: الأسماك غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأوميغا 3 التي تساهم في التقليل من التهاب المفاصل
- الكرز والفريز والتوت البري: احتوائها على “الانثوسيانين” وهي مادة مضادة للإلتهابات
- الألبان ومنتجاتها: تعتبر مصدر جيد للفيتامين “د” والكالسيوم الضروريان لصحة وسلامة العظام،
- الفاصولياء: بالإضافة لمكوناتها الغنية بالألياف و المغنسيوم و البوتاسيوم فانها تساهم في علاج المفاصل الملتهبة حيث تخفض من البروتين –c المتفاعل كما أنها غنية بالبروتينات التي تقوي العضلات مما يحافظ على المفاصل ويسهل حركتها
- زيت الزيتون: لاحتوائه على كميات لابأس بها من أحماض الأوميغا 3 و حمض الزيتيك الأوميغا 9 التي تحد من الالتهابات وتقلل آلام المفاصل.

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