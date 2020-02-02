منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

قدمت خبيرة التغذية والصحة الدكتورة سوزان غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن بها علاج آلام المفاصل بالأعشاب والغذاء وهي:
1) الأعشاب:
- بذور الكتان: تقوي الجهاز المناعيّ ضد الالتهابات، حيث تحتوي على نسبة عالية من أوميغا-3 الضروريّة للجسم
- الزنجبيل: يُعرف الزنجبيل بقدرته على معالجة الالتهابات، وخاصّة التهاب المفاصل والتخلص من آلامها.
- الكركم: يحتوي الكركم على مواد كيميائيّة تسكّن الألم، والتي من شأنها أيضًا تخفيف تقدم وشدّة التهاب المفاصل.
- القراص: يحتوي على خصائص تقوي العظام وتسكن آلام المفاصل، إذ يتم استخدام أوراقه على شكل مرهم،
- عرق السوس: تتميز جذور عرق السوس بأشكاله، بدوره الفعال في علاج الالتهابات والتهاب المفاصل.
2) الأغذية:
- السمك: الأسماك غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأوميغا 3 التي تساهم في التقليل من التهاب المفاصل
- الكرز والفريز والتوت البري: احتوائها على “الانثوسيانين” وهي مادة مضادة للإلتهابات
- الألبان ومنتجاتها: تعتبر مصدر جيد للفيتامين “د” والكالسيوم الضروريان لصحة وسلامة العظام،
- الفاصولياء: بالإضافة لمكوناتها الغنية بالألياف و المغنسيوم و البوتاسيوم فانها تساهم في علاج المفاصل الملتهبة حيث تخفض من البروتين –c المتفاعل كما أنها غنية بالبروتينات التي تقوي العضلات مما يحافظ على المفاصل ويسهل حركتها
- زيت الزيتون: لاحتوائه على كميات لابأس بها من أحماض الأوميغا 3 و حمض الزيتيك الأوميغا 9 التي تحد من الالتهابات وتقلل آلام المفاصل.