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سفير مصر بـ بكين يكشف طريقة إجلاء المصريين من بؤرة الموت بالصين | شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:03 م
السفير محمد البدري
السفير محمد البدري
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محمد حليم قنديل

قال السفير محمد البدري، سفير مصر فى الصين، إن مدينة ووهان هي أساس انتشار فيروس الكورونا وأن مدينة ووهان فرضت الحصار العسكري والطبي الكامل بسبب أن لديها 65% من نسبة الإصابة بالفيروس.

وأضاف السفير محمد البدري خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مدينة مقاطعة ووهان الصينية تشهد حالة طوارئ شديدة جدًا، موضحًا أن هناك حوالي 200 مصري بدأوا الكشف الطبي في مطار الصين حتى الآن وأن السفارة المصرية متابعة المصريين خطوة بخطوة للاطمئنان عليهم بوصولهم إلى مصر سالمين.


وتابع: إنه تم التواصل مع المصريين فى مقاطعة ووهان الصينية والذي بلغ عددهم 345 مصرياً للتنسيق معهم للعودة لمصر.


وأوضح أن خطة الإجلاء كانت معقدة في البداية لأن مدينة مقاطعة ووهان الصينية محجورة صحيًا وعسكريًا.

 

وأشار إلى أن السلطات الصينية لا تسمح الركاب لصعود الطائرة اذا كانت درجة حرارته مرتفعة وأخذه للعمل الفحص الطبي الشامل عليه حافظا على باقى الركاب.

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