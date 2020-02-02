AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوطنية للصحافة: ضوابط لاختيار رؤساء مجالس الإدارة والتحرير بالمؤسسات القومية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:14 م
كرم جبر رئيس الهيئة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت الهيئة الوطنية للصحافة وضع ضوابط محددة لاختيارات رؤساء مجالس الإدارة والتحرير فى المؤسسات القومية، وفقًا لمعايير موضوعية يتم الإعلان عنها فور إقرارها من مجلس إدارة الهيئة.

تشمل الضوابط معايير الأداء للقيادات الحالية، في ضوء معالجة مشاكل وأزمات المؤسسات واستثمار الأصول والديون والعمالة، وكذلك أرقام ومعدلات التوزيع والتأثير وتمييز المحتوى.

أقرت الهيئة إجراءات الانتخابات على النحو التالي:

- تشكيل لجنة عُليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة.

- مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاة الهيئة ببيانات شاملة للعاملين بها لمراجعتها وتدقيقها، وذلك لإعداد قوائم بأسماء الناخبين كلٌ حسب صفته.

- مخاطبة المؤسسات لتجهيز المقار الانتخابية بها وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة، وقيام نخبة من الهيئة بالتأكد من جاهزية المقار المعدة لهذا الغرض.

- تتولى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إصدار القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية، بحيث تشتمل على:

- مواعيد الانتخابات - وشروط الترشح والقواعد المنظمة له - وتشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية - وتشكيل فريق عمل من العاملين بالهيئة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.

- فتح باب الترشح، ويتم إعداد كشوف بأسماء المرشحين ونشرها بالمؤسسات الصحفية لتلقي الطعون.

يتم تلقي الطعون، وتقوم اللجنة العليا بعقد اجتماع لفحصها والرد عليها.

- يتم إعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين وموافاة المؤسسات بها لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

- تتولى الهيئة الوطنية للصحافة (بجميع العاملين بها) إعداد بطاقات الانتخابات والتأكد من صحتها ومراجعتها وطبعها بألوان مختلفة (حيث يتم طبع بطاقات انتخاب صحفيين – إداريين – عمال بألوان مختلفة) وتقسيمها حسب أعداد العاملين في كل مؤسسة وتجهيز الملفات وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية.

- تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات في المؤسسات الصحفية القومية.

- موافاة المؤسسات بنتيجة الانتخابات رسميًا، والسماح بفتح باب الطعون لتفحصها اللجنة العليا تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل نهائي.

- ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات أربعة أسابيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرم جبر:استراتيجية لهيكلة كافة المؤسسات الصحفية القومية

غدًا.. فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لـ البيطريين

انتخابات البيطريين.. اليوم تفتح باب الترشح للتجديد النصفى

البيطريين.. اجتماع طارئ للبت فى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى

الهيئة الوطنية تعلن ضوابط الانتخابات التكميلية في الجيزة وملوي .. صور

تحركات موسعة للبدء فى دراسة جميع توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتطوير الصحافة القومية.. مجلس الصحفيين يناقش ملف الصحف خلال اجتماع الخميس

ترشيحاتنا

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق للملاعب

أول رد فعل من محمد صلاح عقب تألقه مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

أسطورة ليفربول يسخر من محمد صلاح لهذا السبب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟

اعرف نتيجتك.. صدى البلد ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة