بسبب كورونا .. نشأت الديهي ينصح بتأجيل الذهاب إلى الحج والعمرة

نصح الإعلامي نشأت الديهي ، المواطنين بعدم الذهاب للحج والعمرة لمن سبق لهم أداء الفريضة خاصة في ظل وجود احتمالية كبيرة لإنتشار فيروس كورونا خلال أداء مناسك الحج والعمرة بسبب الزحام.





وقال « الديهي » خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN»: اللي راح قبل كده مش لازم تروح هذا العام, خاليها السنة اللي جاية، موضحا أن عندما تسال رجال الدين سيقولون الضرورات تبيح المحظورات، قائلا :" وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ".





وأضاف « الديهي » أنه لا بد من مراجعة دقيقة لرحلات الحج والعمرة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يصاب اى شخص دون أن يتحرك من مكانه لكن علينا أن نأخذ بالأسباب و نعقلها ونتوكل على الله".





وأشار نشأت الديهي إلى أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تحض على الفرار من أماكن الأوبئة، منوها إلى أن فيروس كورونا أصبح حقيقة على الأرض الصينية ومنها ينتشر ويتوغل بين الناس.





ولفت «الديهي» إلىأنهل لا أحد يعلم سبب فيروس كورونا، وهل هو حقيقة أم خيال، مؤكدا أن العالم يراقب الفيروس الوافد الجديد ما تبثه وكالات الأنباء العالمية.