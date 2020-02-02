صور مزيفة لنجل الأمير محمد بن سلمان تثير جدلا .. تفاصيل

أثارت صورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية جدلا واسعا، ومغالطات امتدت لبعض الصحف المحلية، حيث قيل إنها لنجل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.





وتداول رواد مواقع التواصل صورة قيل إنها للأمير سلمان، نجل ولي العهد خلال زيارة له لنادي الهلال السعودي.





ونشرت بعض الصحف السعودية الصورة على أنها بالفعل لنجل الأمير.





لكن الحساب الرسمي لأكاديمية نادي الهلال السعودي نشر صورة كشفت حقيقة أن الصورة المتداولة ليست للأمير الصغير.





وغردت أكاديمية الهلال بأن رئيس النادي فهد العتيبي التقط صورا مع لاعبا الأكاديمية منصور الضيفان وسلطان بن خنين.



