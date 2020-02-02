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ثقافة

محمد فراج في ندوة بمعرض الكتاب.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:05 م
محمد فراج
محمد فراج
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رنا اشرف_ مريم عزت _عدسه: عمرو السيد
أقيم اليوم فى قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ندوة للفنان محمد فراج حيث الندوات من ضمن الفعاليات التى تقام يوميا فى المعرض , وقاموا بعرض  أفلام تسجيلية فائزة بالمهرجانات قبل الندوة . 

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
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