اخبار الرياضة.. دليل جديد يورط الهلال في أحداث مباراة الأهلي.. رد فعل رمضان صبحي على رحيل شريف إكرامي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









- حقق فريق توتنهام فوزا مستحقا علي مانشستر سيتي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.









- أعلن شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع المارد الأحمر









- ما تزال الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الهلال السوداني والتى أقيمت بينهما أمس بملعب الجوهرة بالسودان، فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا تفرض نفسها بقوة داخل الشارع الكروى المصري والإفريقي.









- كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن أنه لم يتم التفاوض مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز حتى الآن.









- أكد أطهر الطاهر، لاعب نادي الهلال السوداني، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف فريقه ، بعد مباراة الأمس ، أمام النادي الأهلي في دوري ابطال إفريقيا.









- وجه رمضان صبحى لاعب منتخب مصر والأهلى رسالة لـ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عقب إعلانه الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.









- كشف حمادة شادي مسئول الشركة الراعية فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن العقوبات المنتظر إصدارها ضد نادى الهلال السودانى فى الأحداث الصادرة خلال مباراته أمام النادي الأهلي.









- تأهل فريق الكرة بالنادى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الى دور الثمانية بعد التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.



