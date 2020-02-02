عضو اتحاد الكرة رئيسا لـ بعثة منتخب الصالات في أمم إفريقيا بـ المغرب

تتوجه الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات لمدينة العيون مقر إقامة المنتخب الوطني لكرة الصالات بالمغرب لتترأس بعثة فراعنة الصالات خلال مشواره ببطولة امم افريقيا.





يأتى ذلك بعدما انتهت الدكتورة سحر عبد الحق من مباراة منتخب مصر للكرة النسائية أمام المغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات والتى تلقى خلالها منتخب فراعنة السيدات خسارة فى لقاء الإياب وخرج من البطولة.





يذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح نجح فى تحقيق الفوز الثالث على التوالي على منتخب موزمبيق بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مدينة العيون المغربية والمؤهلة لمونديال ليتوانيا.





وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى المغرب وذلك بعد التغلب على منتخب غينيا بنتيجة 9-0 وأنجولا، بنتيجة 3 - 0.





ومن المقرر أن يلتقى منتخب فراعنة الصالات نظره منتخب ليبيا فى نصف نهائى البطولة الإفريقية فى مباراة التأهل الى نهائيات مونديال ليتوانيا القادم.





وضمت بعثة فراعنة الصالات، كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.





يذكر أن الدور قبل النهائي فى بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات سوف يقام يوم الأربعاء القادم فيما تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.



