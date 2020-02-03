نقابة المعلمين: فيلم التحرير يفضح محاولات الإخوان لتجنيد الطلاب خلال عام حكمهم.. فيديو

قال محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، إن نقابة المعلمين بالجيزة، استخدمها الإخوان فى إيواء الجماعات الإرهابية القادمة من المحافظات للحدث بالعاصمة.





وأضاف محمد عبد الله خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن أموال النقابة صرفتها جماعة الإخوان على انتخابات محمد مرسى، وتعديل الدستور، مؤكدا أن المصابين فى أحداث رابعة يتم اعطائهم شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه من فلوس نقابة المعلمين.





وتابع الأمين العام لنقابة المعلمين، أنه كان يتم صرف مبالغ لغير الأعضاء من النقابة ولكن يتم صرفها على الجماعات الإخوانية، مضيفا أن 5 مليون جنيه للصرف على تطوير النادى المعلمين فى الإسكندرية، ذهبت إلى خالد مرسى الإخوان وليس للتطوير.





وأوضح محمد عبد الله، أن بعد حكم الإخوان مباشرة كان فى خزينة النقابة العام للمعلمين 26 مليون جنيه من أصل 180 مليون جنيه.





وأشار إلى أن، فيلم "التحرير" يفضح محاولات الإخوان لتجنيد الطلاب والمعلمين خلال عام حكمهم.



