الصحة العالمية: نعمل مع مصر على تعزيز قدرات الكشف المبكر عن كورونا

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن المنظمة حتى الآن لاتوصى بفرض أي قيود على السفر والتجارة الدولية، لافتا إلى أن هناك تحديث لخطة الطواريء بمصر.





وتابع جبور خلال تصريحات لمراسل برنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"هناك تنسيقيا بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا الجديد، منوها إلى أن المنظمة تعمل مع مصر على تعزيز قدرات الدولة على الكشف المبكر عن المرض.





ولفت ممثل الصحة العالمية فى مصر إلى أن المنظمة وفرت لمصر أجهزة وقائية شخصية لرصد حالات الاشتباه فى كورونا، مشيرا إلى الفيروس إنتقل لـ 24 دولة حتى الآن.





وأوضح ممثل الصحة العالمية، أن المنظمة توصي بتجنب الأفراد مخالطة الأشخاص الذين يعانون من العدوى التنفسية الحادة، منوها بأن مصر تعتمد إجراءاتها في إطار إرشادات منظمة الصحة العالمية.



