AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة العالمية: نعمل مع مصر على تعزيز قدرات الكشف المبكر عن كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن المنظمة حتى الآن لاتوصى بفرض أي قيود على السفر والتجارة الدولية، لافتا إلى أن هناك تحديث لخطة الطواريء بمصر.

وتابع جبور خلال تصريحات لمراسل برنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"هناك تنسيقيا بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا الجديد، منوها إلى أن المنظمة تعمل مع مصر على تعزيز قدرات الدولة على الكشف المبكر عن المرض.

ولفت ممثل الصحة العالمية فى مصر إلى أن المنظمة وفرت لمصر أجهزة وقائية شخصية لرصد حالات الاشتباه فى كورونا، مشيرا إلى الفيروس إنتقل لـ 24 دولة حتى الآن.

وأوضح ممثل الصحة العالمية، أن المنظمة توصي بتجنب الأفراد مخالطة الأشخاص الذين يعانون من العدوى التنفسية الحادة، منوها بأن مصر تعتمد إجراءاتها في إطار إرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية": الاحتفال باليوم العالمي للإيدز مسئولية جماعية لإنهاء معاناة المتعايشين مع الفيروس

الصحة السعودية تعلن عن إصابة أربعيني بـ كورونا

الصحة العالمية: مصر سارت على الطريق الصحيح للتخلص من فيروس سي.. فيديو

مصر تواجه فيروس كورونا.. طوارئ بالمستشفيات ومنافذ العبور للدولة.. والصحة العالمية ترسل تقريرا محدثا للحكومة المصرية عن الوضع.. خطة للتعامل مع المخاطر المحتملة وكروت تتبع للوافدين من مناطق الوباء

الصحة: نتخذ إجراءات وقائية ولا يوجد بـ مصر كورونا .. شاهد

وزيرة الصحة: إجراءات وقائية مشددة للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله البلاد.. صور

ترشيحاتنا

كلاكيت تاني مرة.. حبس المقاول محمد على 3 سنوات

اخبار الفن | عفاف شعيب تصدم جمهورها.. إحالة أحمد عز وشقيقة زينة للمحاكمة

أم العيال باعت شرفها للجزار.. حكاية ندى مع الجنس الحرام .. تفاصيل

الشرطة البريطانية تكشف اسم منفذ هجوم لندن الإرهابي

أطهر الطاهر لـ صدى البلد: قررت الرحيل عن الهلال بعد مباراة الأهلي

عالم مصريات يكشف عن وجود هرم رابع في الجيزة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب