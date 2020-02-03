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منوعات

المعنى الحقيقي للرفاهية.. تعرف على أغلى مدن العالم في 2020

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تتمتع عدد من الدول والمدن في العالم بأغلى خدمات ترفيهية وتكميلية بدايًة من المنازل الفارهة والمشروبات الكحولية وحتى الخدمات الصحية وغيرها من السلع والمنتجات التي تستغلها دول كقوة اقتصادية كبرى لا ينافسها أحد. 

فتأتي في مقدمات المدن الأغلى في العالم مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، فقد تعتبر أغلى عاصمة في العالم فهي تضم أغلى خمس فئات من بين 18 فئة في 'تقرير الثروة العالمية ونمط الحياة لعام 2020' الصادر عن البنك السويسري، بحسب ما نشر موقع "بلومبرج".

كما صنفت نيويورك كأغلى مكان لإقامة حفل زفاف يتسع لـ 400 شخص أو استئجار مدرب شخصي في أي مجال، بينما احتلت لندن المركز الأول في جراحة العيون بالليزر التي تزيل الرؤية الباهتة، ومع ذلك ، تعد هونج كونج أغلى مدينة في العالم بشكل عام في فئات مثل المطاعم الفاخرة وأجنحة الفنادق والسيارات الفاخرة.

وقال نيكولاس دي سكورونسكي ، رئيس حلول إدارة الثروات في يوليوس باير، إن فكرة الرفاهية كانت من قبل تعني السلع الفاخرة، مثل حقائب اليد أو السيارات الرياضية'، ولكن الآن تحولت إلى فئة واسعة تشمل الخدمات والخبرات ، من تناول الطعام الفاخر إلى اتجاهات نمط الحياة الجديدة مثل الخدمات الصحية.
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