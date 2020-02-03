قرقاش: نجدد الدعم التاريخي للقضية الفلسطينية

نشر الدكتور أنور قرقاش، وزير خارجية الإمارات، صورة من الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، على صفحته بموقع تويتر، وعلق قائلا" نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وانطلق اليوم بمقر مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى المنظمة، لمناقشة موقف المنظمة فى ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف.



وكان أعلنت أمريكا في وقت سابق، عن طرح خطة للسلام في 28 يناير الماضى، وقالت منظمة التعاون أن موقفها ثابت وداعم للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة.



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في الاجتماع الطاريء لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. pic.twitter.com/jCVXwpdbAu وانطلق اليوم بمقر مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى المنظمة، لمناقشة موقف المنظمة فى ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف.وكان أعلنت أمريكا في وقت سابق، عن طرح خطة للسلام في 28 يناير الماضى، وقالت منظمة التعاون أن موقفها ثابت وداعم للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة.اقرأ ايضا:

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 3, 2020