الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطي 80 تريليون قدم مكعب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعب.





وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن راشد الإعلان عن "مشروع جبل علي".. مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي.. ستتولى "أدنوك" أعمال تطويره وانتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات..شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية بالدولة".





من جانبه قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر": "شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)...

‏ستبقى أرضنا مبروكة..ومعطاءة بالخير ..وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة ".



