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فن

لماذا تصدر عمرو دياب تريند تويتر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:30 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شيرى نبيل
تصرد النجم عمرو دياب تويتر بعد طرح برومو أغنية "يا روقانك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به.

وتقول كلمات الأغنية :"يا روقانك يا روقانك .. شقية وحلوة فـ جنانك .. يا روقانك يا روقانك يا نجمة وعالية في مكانك .. هي هي هي .. هي عيون ليا ومحيرة قلبي اللي اشتاق .. عليكي شباكة خطفتني وماشية عارضة أزياء".

"ياروقانك"  كلمات أحمد المالكي، والحان محمد يحي، وتوزيع طارق مدكور.

يذكر أن  عمرو دياب، يستعد لطرح ألبوم "سهران" بشكل كامل، يوم 12 فبراير الجاري، بعدما قام بطرح أكثر من برومو للأغاني في الألبوم.
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