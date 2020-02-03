لماذا تصدر عمرو دياب تريند تويتر

تصرد النجم عمرو دياب تويتر بعد طرح برومو أغنية "يا روقانك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به.





وتقول كلمات الأغنية :"يا روقانك يا روقانك .. شقية وحلوة فـ جنانك .. يا روقانك يا روقانك يا نجمة وعالية في مكانك .. هي هي هي .. هي عيون ليا ومحيرة قلبي اللي اشتاق .. عليكي شباكة خطفتني وماشية عارضة أزياء".





"ياروقانك" كلمات أحمد المالكي، والحان محمد يحي، وتوزيع طارق مدكور.



