طلب عاجل من الصين للعالم بسبب كورونا

طالبت الحكومة الصينية على نحو عاجل حكومات العالم بمساعدتها في توفير الدعم ضد فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.





وقالت الحكومة الصينية إنها بحاجة "ملحة" لأقنعة واقية مع انتشار فيروس كورونا.





وفي السياقـ، ذاته فقد أعلنت الصين إن رد الفعل الأمريكي على فيروس كورونا ينشر الخوف والهلع في العالم.





أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين،أن هناك بعض البلدان وخاصة الولايات المتحدة أظهرت ردود فعل مبالغ فيها فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.





وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "الولايات المتحدة لم تقدم أي مساعدة تذكر فيما يتعلق بالحيلولة دون تفشي الفيروس، وهو ما ساعد على انتشار الذعر بدون أي سبب".





وتابعت: "لا يعقل أن يتم منع الناس من دخول الصين ونأمل أن تتخذ الدول قرارات منطقية وهادئة وعلمية".





والفيروس الذي أدى حتى اليوم إلى وفاة 362 شخصا، جميعهم في الصين باستثناء واحد في الفلبين، وإصابة أكثر من 17 ألف شخص به في الصين، يواصل تفشيه في هذا البلد وخارجه في حين فرضت بكين إجراءات غير مسبوقة لاحتوائه أدت إلى شلل قطاعات بأسرها من الاقتصاد الوطني.





ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى خلال ديسمبر في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية، التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.