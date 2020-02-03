AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طلب عاجل من الصين للعالم بسبب كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
طالبت الحكومة الصينية على نحو عاجل حكومات العالم بمساعدتها في توفير الدعم ضد فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية. 

وقالت الحكومة الصينية إنها  بحاجة "ملحة" لأقنعة واقية مع انتشار فيروس كورونا.

وفي السياقـ، ذاته فقد أعلنت الصين  إن رد الفعل الأمريكي على فيروس كورونا ينشر الخوف والهلع في العالم. 

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين،أن هناك بعض البلدان وخاصة الولايات المتحدة أظهرت ردود فعل مبالغ فيها فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "الولايات المتحدة لم تقدم أي مساعدة تذكر فيما يتعلق بالحيلولة دون تفشي الفيروس، وهو ما ساعد على انتشار الذعر بدون أي سبب". 

وتابعت: "لا يعقل أن يتم منع الناس من دخول الصين ونأمل أن تتخذ الدول قرارات منطقية وهادئة وعلمية".

والفيروس الذي أدى حتى اليوم إلى وفاة 362 شخصا، جميعهم في الصين باستثناء واحد في الفلبين، وإصابة أكثر من 17 ألف شخص به في الصين، يواصل تفشيه في هذا البلد وخارجه في حين فرضت بكين إجراءات غير مسبوقة لاحتوائه أدت إلى شلل قطاعات بأسرها من الاقتصاد الوطني.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى خلال ديسمبر في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية، التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

ممرضة صينية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا فيروس كورونا.. فيديو

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

الصين: لم نتأكد بعد من مصدر فيروس كورونا الجديد

رئيس بلدية ووهان الصينية يتوقع إصابة ألف شخص إضافي بفيروس كورونا

رسميًا .. إلغاء أول بطولة عالمية فى الصين بعد تفشي مرض كورونا الخطير

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كواليس لجنة الكرة بالزمالك.. مفاجأة مرتضى منصور.. غياب السعيد عن لقاء الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-2-2020 والقنوات الناقلة

تعليق قوي من كلوب بعد اتهام محمد صلاح بالأنانية

الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطي 80 تريليون قدم مكعب

طارق السيد يفتح النار على رضا سيكا بسبب لقاء الزمالك والأهلي 6-1.. فيديو

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. حقيقة تورطها في قتل أسمهان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته