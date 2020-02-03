الجيش الروسي يكذب أردوغان: تركيا لم تنفذ ضربات جوية في إدلب

كذبت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، ما زعمته تركيا بأن جيشها نفذ ضربات جوية على مواقع تابعة للجيش العربي السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.





ونقلت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية عن الوزارة قولها: "الطائرات التركية لم تخترق الأجواء السورية ولم تشن غارات ضد مواقع للجيش السوري".





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقتا سابق اليوم، إن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل الرد على الهجوم على قواتها في إدلب السورية





وأضاف أردوغان في كلمة له: "عازمون على مواصلة العمليات في سوريا"، متابعا: "العمليات مستمرة في إدلب السورية وتم استهداف 40 موقعا".





وفيما يتعلق بحصيلة الخسائر في الجيش السوري، قال أردوغان: "المعلومات الأولية تشير إلى تحييد ما بين 30 و35 عسكريا من الجيش السوري في العملية التركية"، مشيرا إلى مشاركة مقاتلات من طراز "إف 16" في العمليات التركية بسوريا.



