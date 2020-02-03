"آفاق الصراع على الطاقة في شرق المتوسط".. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية





وبحثت الورشة في احتمالات التصعيد والتعاون في المنطقة من خلال طرح المحاور التالية: عسكرة الصراع في المنطقة: المؤشرات والدلالات، ومخاطر العسكرة والتحركات التركية على الأمن القومي المصري، وخيارات السياسة المصرية والسيناريوهات البديلة.



وهدفت الورشة إلى الخروج بخيارات سياسية واضحة بما يخدم الصالح المصري لضمان التعامل الجدي مع الوضع في شرق المتوسط وليبيا بما يخدم أهداف الأمن القومي المصري.



جدير بالذكر أن مركز الدراسات الاستراتيجية هو مركز بحثي بمكتبة الإسكندرية، ويأتي كإسهام من المكتبة في إعادة توجيه اهتمام الدوائر السياسية والبحثية في مصر والعالم العربي للتحولات الجارية على الساحة العالمية، وبحث أثر هذه التحولات على المجتمعات العربية، وكمحاولة لربط فهم هذه التحولات إلى بناء من السياسات التـي تربط عالم الفكر والبحث بصانع القرار.



وقد تم وضع برنامج لعام 2020 يضم العديد من الفعاليات وورش العمل المغلقة والمفتوحة والملتقيات والدورات التدريبية فضلًا عن إصدارات المركز وكذلك دورية "نطاق" التي ستصدر بشكل نصف سنوي.

نظمت بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل مغلقة نظمّها مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية بعنوان "آفاق الصراع على الطاقة في شرق المتوسط: سيناريوهات الصراع والتعاون".ووفقا لبيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم، فأن ورشة العمل تلك هي الأولى للمركز مع بداية عام 2020، وجاءت انطلاقًا مما شهدته منطقة شرق المتوسط خلال العام 2019 من مناورات عسكرية مشتركة، والتـي استضافتها دول المنطقة التـي تشهد تزايدًا في التوتر نتيجة الصراع على موارد النفط والغاز المكتشفة حديثًا، وتؤشر هذه المناورات إلى اتجاه المنطقة نحو تزايد احتمالية نشوب نزاعات مسلحة.وقد ضمت الورشة نخبة من المتخصصين والخبراء للخروج بمشاركة ثرية في الحوار، وتبادل الآراء، واقتراح رؤى تساهم في الخروج بورقة سياسات وتوصيات بشأن تلك القضية الهامة.