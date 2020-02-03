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محافظات

نادى الهجن والفروسية بالوادى الجديد يستعد للمشاركة بمهرجان التمور الدولى

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أنهى نادي الهجن والفروسية بمحافظة الوادي الجديد كافة الاستعدادات الخاصة للمشاركة في مهرجان التمور الخامس والذي يقام لأول مرة على أرض المحافظة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة باريس إنه يتم حاليا الانتهاء من الأعمال الأخيرة لتطوير نادي الهجن وذلك استعداد لاستقبال الوفود المشاركة من الدول العربية والمحافظات المصرية  ، مؤكدا أن نادي الهجن يحظى باهتمام كبير خاصة انه مثل المحافظة في عدد كبير من المسابقات والمهرجانات وحققت نتائج متميزة.
من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد  أن المهرجان سيتم من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم بالإضافة إلى مهرجان للهجن ، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيلواحد الزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور. 

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