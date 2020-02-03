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رياضة

شوبير يكشف كواليس قرار شريف إكرامي بالرحيل عن الأهلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:05 م
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس قرار شريف اكرامي حارس الاهلي بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن إكرامي فضّل الرحيل عن الفريق بدلا من البقاء على دكة البدلاء مشددا انه لديه رغبه قوية للمشاركة بشكل أساسي و العودة لصفوف المنتخب الاول.

وأضاف شوبير أن اكرامي جاهد كثيرا خلال مران الفريق الفترة الماضية وخسر الكثير من الوزن و اصبح جاهزا وفورمه للعودة للمشاركة ولكن تألق محمد الشناوي حارس الفريق حال دون عودته.

وتابع شوبير أن شريف إكرامي أكد له انه فكر كثيرا قبل اتخاذ القرار حيث إن الأهلي المكان الأحب والأقرب لقلبه ولكن رغبته في المشاركة حسمت القرار النهائي.

وتابع شوبير أنه تحدث مع إكرامي عقب إعلان قراره أمس والذي أكد له ان القرار نهائي و من الصعب العودة فيه.


وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بـعد مشوار امتد اكثر من ٢٣ عاما ناشئًا و لاعبا بالفريق الأول، و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسية تجاه هذا الملف.

وأضاف: "٢٣ عاما اعتدت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعة في كرة القدم اكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر منتظرًا فرصة حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبة.

وتابع: "صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل أن يحمي عرين آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية و استقرار الفريق و موقف الإدارة، كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار".

وأكمل : "لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة علي رغبتي في التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة  دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل،مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي"
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