مانشستر سيتي يقيم ممرا شرفيا لليفربول في هذه الحالة.. تفاصيل





وبتلك الخسارة، توقف رصيد نادي مانشستر سيتي عند النقطة 51 ، في المركز الثاني ، خلف نادي ليفربول متصدر جدول الترتيب ، برصيد 73 نقطة ، ليقترب رفاق المصري محمد صلاح من تحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، بعد غياب طويل.





ويحتاج نادي ليفربول للفوز في الـ 6 مباريات القادمة له في الدوري، دون النظر لنتائج باقي منافسيه، للتتويج رسميًا بلقب البريميرليج ، أي في مباراته أمام نظيره نادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد .





وإذا حسم ليفربول أمر الفوز باللقب أمام إيفرتون، فسيتعين على مانشستر سيتي أن يقيم ممر شرفي لنادي ليفربول في المباراة التي تجمعهما ، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.





يذكر أن نادي ليفربول لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي في مسماه الجديد(البريميرليج) طوال تاريخه، وترجع آخر مرات تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 1989-1990.

خسر نادي مانشستر سيتي ، أمس الإثنين ، أمام مضيفه نادي توتنهام هوتسبير ، بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.