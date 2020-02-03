AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يقيم ممرا شرفيا لليفربول في هذه الحالة.. تفاصيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:57 ص
ليفربول
ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
خسر نادي مانشستر سيتي ، أمس الإثنين ، أمام مضيفه نادي توتنهام هوتسبير ، بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وبتلك الخسارة، توقف رصيد نادي مانشستر سيتي عند النقطة 51 ، في المركز الثاني ، خلف نادي ليفربول متصدر جدول الترتيب ، برصيد 73 نقطة ، ليقترب رفاق المصري محمد صلاح من تحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، بعد غياب طويل.

ويحتاج نادي ليفربول للفوز في الـ 6 مباريات القادمة له في الدوري، دون النظر لنتائج باقي منافسيه، للتتويج رسميًا بلقب البريميرليج ، أي في مباراته أمام نظيره نادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد .

وإذا حسم ليفربول أمر الفوز باللقب أمام إيفرتون، فسيتعين على مانشستر سيتي أن يقيم ممر شرفي لنادي ليفربول في المباراة التي تجمعهما ، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن نادي ليفربول لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي في مسماه الجديد(البريميرليج) طوال تاريخه، وترجع آخر مرات تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 1989-1990.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب في مأزق.. محمد صلاح يثير قلق ليفربول قبل ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون

في مؤتمر صحفي.. كلوب يوضح موقف نجم دفاع ليفربول من مباراة إيفرتون وغياب فابينيو

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون وكل ما تريد معرفته عن ديربي الميرسيسايد

ديربي الميرسيساد| صدام قوي بين ليفربول وإيفرتون.. اليوم

ديربي الميرسيساد | محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون فى الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي | محمد صلاح على دكة البدلاء أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

أخبار الرياضة.. كواليس لجنة الكرة بالزمالك.. مفاجأة مرتضى منصور.. غياب السعيد عن لقاء الأهلي

بالأبيض والأزرق.. تعرف على لون الكمامة المناسبة لحمايتك من فيروس كورونا

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020

تصعيد عسكري تركي في خليج عدن.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير

كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا

الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد