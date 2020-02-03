لا نخشي الأهلي ولا الزمالك.. مدرب صان داونز يكشف طريقة التعامل مع فرق شمال افريقيا

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن جاهزيته لقرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، بغض النظر عن المنافس الذي سيواجهه.

وتسحب قرعة ربع نهائي بطولة دورى أبطال افريقيا، بعد غد الأربعاء، بعد تأهل 8 أندية هي صن داونز والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي التونسي في صدارة الترتيب، والأهلي والزمالك والرجاء والوداد في الوصافة .

وقال موسيماني في تصريحات نقلها موقع سوبر سبورت الجنوب أفريقي، إن فريقه جاهز لمواجهة أي منافس سواء الأهلي أو الزمالك أو الرجاء في ربع نهائي البطولة.

وأوضح مدرب صن داونز أنه يجيد مواجهة فرق شمال أفريقيا، مؤكدًا أن أفضل طريقة لمواجهتها هى التمرير الصحيح لأنهم لا يحبون مطاردة الكرة.

وأضاف: "في ملعبنا يعتمدون على الكرات المرتدة ولكننا نكون جاهزين بالكرات المتبادلة السريعة وفي ملعبهم ندع لهم السيطرة والركض وعلينا أن نقوم بتضييق المساحات".

وأطاح فريق صن داونز بالأهلي من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي، وأيضًا اقتنص لقب دوري أبطال أفريقيا من الزمالك عام 2016.