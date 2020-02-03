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برلمان

تحسبا لـ كورونا.. طلب إحاطة بالبرلمان حول استعداد الحكومة لعودة الدراسة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:01 م
طلاب المدارس
طلاب المدارس
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عملا بحكم المادة  134من الدستور  والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم  بشأن  استعداد  الوزارة  لانطلاق الفصل الدراسي الثاني  خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا وامكانية تأثر الطلاب من ذلك  مع حالة الزحام والتكدس بالفصول بمختلف مدارس الجمهورية. 

وتضمن الطلب أن  الفصل الدراسي الثاني  بمراحله  التعليمة  المختلفة ينطلق  خلال الأيام المقبلة،  في ظل الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ علي المواطنين  جراء انتشار فيروس كورونا من دولة الصين، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون لدي  وزارة التربية والتعليم إجراءات واضحة نحو الحفاظ علي حياة الطلاب في ظل الزحام والتكدس الكبير بمختلف الفصول الدراسية  بمحافظات مصر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه  بجانب  ذلك لابد أن تشمل خطة الوزارة رؤية توعوية للطلاب  في الأٍسبوع الأول من الدراسة من خلال مختصين يوضحون لهم  الإجراءات المطلوبة لحماية  أنفسهم  من التعرض لهذا الفيروس،  مع الإجراءات الخاصة  نحو أتباعها في حالة التعرض لذلك، ومن ثم نحمي الطلاب  وأسرهم  بجانب الجهود التي تتم من وزارة الصحة والجهات المعنية علي كافة المستويات  بالدولة.
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