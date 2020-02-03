وزير العدل يلتقي ممثلي مجموعة البنك الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل؛ مارينا ويز المدير القٌطرى لمجموعة البنك الدولى في مصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق لها، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولى في شأن مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الاعمال الذى يصدر سنوياُ عن مجموعة البنك الدولى.





وقد ثمن وزير العدل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى في شأن استمرار تقدم ترتيب مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنويًا عن البَنك الدولي والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.





وأكد على ان رؤية وزارة العدل خلال الفترة القادمة تقوم على تدريب القضاة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم وتقديم الخدمات الى المتقاضيين وفق أفضل معايير الجودة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبنى سياسة الرقمنة في الوزارة والمحاكم وجميع الجهات التابعة، وكذلك التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين الإجرائية لتواكب هذه السياسات، فضلا عن أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الاعسار ضمن تقرير ممارسة الاعمال، لما في ذلك من انعكاس على بيئة الاعمال داخل مصر وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.



