الدوري المصري.. إنبي يكتفي بهدف نظيف في شباك المقاولون بالشوط الأول

حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروق نور الدين، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.





ومن جهة أخرى أعلن حلمي طولان عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب والذي جاء كالتالي :-









علي فوزي، إبراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد شريف، محمود قاعود، محمود جابر، محمد رزق، عبد الرحمن عماد، كريم فؤاد.