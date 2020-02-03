الدوري المصري.. إنبي يكتفي بهدف نظيف في شباك المقاولون بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق إنبي ومنافسة المقاولون العرب بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز .
شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو إنبي من خطف المباراة والسيطرة عليها وإحراز الهدف الأول في الدقيقة " 29" عن طريق اللاعب محمود قاعود .
وتمكن محمود قاعود لاعب نادي إنبي من إحراز هدف تقدم فريقه من خلال رأسية قوية عقب استقبال عرضية قوية من عبد الرحمن عماد ، لتسكن شباك المقاولون العرب.
أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز .