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رياضة

الدوري المصري.. إنبي يكتفي بهدف نظيف في شباك المقاولون بالشوط الأول

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:05 م
إنبي والمقاولون العرب
إنبي والمقاولون العرب
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق إنبي ومنافسة المقاولون العرب بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز .

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو إنبي من خطف المباراة والسيطرة عليها وإحراز الهدف الأول في الدقيقة " 29" عن طريق اللاعب محمود قاعود .

وتمكن محمود قاعود لاعب نادي إنبي من إحراز هدف تقدم فريقه من خلال رأسية قوية عقب استقبال عرضية قوية من عبد الرحمن عماد ، لتسكن شباك المقاولون العرب.

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز .


حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروق نور الدين،  حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

 ومن جهة أخرى أعلن حلمي طولان عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب والذي جاء كالتالي  :-


علي فوزي، إبراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد شريف، محمود قاعود، محمود جابر، محمد رزق، عبد الرحمن عماد، كريم فؤاد.

 ويدخل المقاولون العرب المباراة محتلا المركز الثاني برصيد "32" نقطة بينما يتواجد نادي إنبي في المركز التاسع برصيد "20" نقطة "، من جدول ترتيب الجدول المصري 
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