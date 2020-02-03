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فن

إقامة عزاء ثان في الكويت .. الفنان حسام داغر يرثي والدته

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:04 م
حسام داغر
حسام داغر
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان حسام داغر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن اقامة عزاء ثانى لوالدته التى وافتها المنية منذ ايام قليلة. 

وقال حسام داغر : "يقام غدًا الثلاثاء عزاء لوالدتي في الكويت بلدي الثاني و مركز ولادتي و نشأتي تربينا فيها و كبرنا علي ارضها و توفي والدي المهندس مصطفي في الكويت منذ ٢٠٠١ في شهر رمضان. 

وأضاف حسام  : "وكانت امي الاب و الام لنا حتي حققنا حلمها و نجحنا انا و اخوتي كل في مجاله اتمني اننا نكون قد اصبحنا في احسن حال كما كنتي تأملين العزاء يوم التلاتاء ٤-٢-٢٠٢٠ في فندق هوليداي ان السالميه قاعة مزايا ١ رجال و مزايا ٢ سيدات. 

ويستقبل العزاء مهندس محمد مصطفي اخي الاكبر و زوجته .. وإنا لله وان اليه راجعون". 
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يقام غدًا الثلاثاء عزاء لوالدتي في الكويت بلدي الثاني و مركز ولادتي و نشأتي تربينا فيها و كبرنا علي ارضها و توفي والدي المهندس مصطفي في الكويت منذ ٢٠٠١ في شهر رمضان و كانت امي الاب و الام لنا حتي حققنا حلمها و نجحنا انا و اخوتي كل في مجاله اتمني اننا نكون قد اصبحنا في احسن حال كما كنتي تأملين العزاء يوم التلاتاء ٤-٢-٢٠٢٠ في فندق هوليداي ان السالميه قاعة مزايا ١ رجال و مزايا ٢ سيدات يستقبل العزاء مهندس محمد مصطفي اخي الاكبر و زوجته .. وإنا لله وان اليه راجعون

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