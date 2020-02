إقامة عزاء ثان في الكويت .. الفنان حسام داغر يرثي والدته

View this post on Instagram

يقام غدًا الثلاثاء عزاء لوالدتي في الكويت بلدي الثاني و مركز ولادتي و نشأتي تربينا فيها و كبرنا علي ارضها و توفي والدي المهندس مصطفي في الكويت منذ ٢٠٠١ في شهر رمضان و كانت امي الاب و الام لنا حتي حققنا حلمها و نجحنا انا و اخوتي كل في مجاله اتمني اننا نكون قد اصبحنا في احسن حال كما كنتي تأملين العزاء يوم التلاتاء ٤-٢-٢٠٢٠ في فندق هوليداي ان السالميه قاعة مزايا ١ رجال و مزايا ٢ سيدات يستقبل العزاء مهندس محمد مصطفي اخي الاكبر و زوجته .. وإنا لله وان اليه راجعون