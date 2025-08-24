شاهد.. حزن وسام أبوعلي بعد الهزيمة في أول مباراة له مع كولومبوس الأمريكي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي لقطات حزينة لوسام ابو علي بعد الهزيمة في أول مباراة له مع كولومبوس الأمريكي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسجّل وسام أبو علي ظهوره الأول في الدوري الامريكي مع كولومبوس كرو أمام نيو إنجلاند في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد في الجولة 27 من عمر بطولة الدوري الأمريكي.

وخسر كولومبوس كرو بنتيجة 2-1 وسط جماهير أمام نيو إنجلاند حيث جاءت ثنائية الضيوف عبر كامبانا وجاناجو في الدقيقتين 25 و39 من بداية المباراة، وسجل جازدج هدف كولومبوس الوحيد في الدقيقة 70.

وكان قد كشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن، عن السبب وراء التأخر في تعاقد كولومبس مع وسام أبو علي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، نقلًا عن مصدر مقرب من وسام أبو علي: "تصريح العمل و الفحص الطبي كانا وراء التأخر في تعاقد نادي كولومبس مع اللاعب ولكن تم إنهاء كافة الاجراءات وتحويل قيمة الصفقة للأهلي بعد التأكد من عدم معاناة اللاعب من أية إصابات مزمنة.