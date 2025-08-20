خالد الغندور لوسام أبو علي: الأهلي عرف الناس عليك وخلاك تروح كولومبس وتتقاضي أعلي عقد

علق الإعلامي خالد الغندور علي تصريحات اللاعب وسام أبو علي الاخيرة بشأن نادي كولومبوس.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فرحة وسام بجماهير كولومبوس و تصريحه التاريخي انه جاء لكولومبوس من اجل البطولات علي فكرة اول بطولات في تاريخ وسام كانت مع الأهلي زعيم القارة الأفريقية و هو اللي عرف الناس عليك و خلاك تلعب في منتخب فلسطين و تلعب كاس العالم للأندية و تروح كولومبس و تتقاضي اعلي عقد في حياتك".



كان نادي كولومبوس كرو الأمريكي، قد أعلن انضمام وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، بشكل رسمي.

ونشر النادي صورًا للمهاجم الفلسطيني بقميص الفريق، وعلّق عليها قائلًا: «من التألق على المسرح العالمي إلى كولومبوس».

كما كشف المدير الفني للفريق، الفرنسي ويلفريد نانسي، تفاصيل إصابة وسام أبو علي، موضحًا أنها تتعلق بأوتار الركبة، لكنها ليست خطيرة. وتبقى مدة غياب اللاعب محل متابعة من الجهاز الطبي للفريق.