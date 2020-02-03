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حوادث

بعد تنازل المجني عليه.. براءة 6 متهمين اختطفا شابًا لإجباره على إتمام الزواج من ابنتهم بدشنا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:44 م
محكمة جنايات نجع
محكمة جنايات نجع حمادي
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يوسف رجب

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، ببراءة المتهمين بخطف شاب من نجع حمادي، طلق زوجته قبل إتمام مراسم الزفاف، وذلك فى القضية رقم 17114 لسنة 2019 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1012 كلي قنا، بعد تنازل المجني عليه.


 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي ، رمحمد وزيري وأسامة الأمير.


ترجع وقائع القضية إلى 21 أغسطس 2019، عندما وجهت النيابة العامة لـ 6 متهمين، تهمة خطف رفيع.ج.ا، والتعدي عليه بالضرب، إجباره على إتمام زفافه من طليقته التى طلقها قبل إتمام مراسم الزفاف.


وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه كان عائدًا من مستشفى نجع حمادي العام، برفقة خطيبته الجديدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للزواج، فاعترضته طليقته التي كان عقد قرانه عليها وطلقها قبل أن يدخل بها، ومعها والدتها و 4 آخرين، واقتادوه عنوة إلى مركز دشنا لإجباره على إتمام مراسم الزفاف و تم إجباره على توقيع إيصالات أمانة.


وتمكتت قوة أمنية من تحرير المجنى عليه بعد الوصول إلى مكان احتجازه، وضبط المتهمين، وتبين أن سائق السيارة التي تم اختطافه بها لم يكن على دراية بعملية الخطف، وأن باقي المتهمين استعانت بهم والدة المطلقة للوقوف بجانبها لاتمام زواج المجني عليها من نجلتها ووقف زواجه من خطيبته الجديدة.

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