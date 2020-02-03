الدوري المصري.. تشكيل سموحة أمام المقاصة

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة مصر المقاصة المقرر لها فى السابعة ونصف مساء اليوم على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز أ .





وضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى: الهانى سليمان .





خط الدفاع : شريف رضا ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد أبو الفتوح .





خط الوسط : أحمد حمص ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، صلاح محسن .





خط الهجوم : حسام حسن ، محمد طلعت .





يتواجد على دكة البدلاء كلا من : عمر صلاح ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، كريم يحيى ، محمد الترهونى ، محمد عبد المنعم .



