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حوادث

شيكولاتة جنسية.. ضبط راكبين قادمين من تركيا بحوزتهما منشطات بمطار الأقصر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:54 م
ضبط راكبين قادمين
ضبط راكبين قادمين من تركيا بحوزتهما منشطات
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شمس يونس
نجحت الأجهزة الأمنية بمطار الأقصر الدولى فى ضبط راكبين وبحوزتهما منشطات جنسية حاولا تهريبها داخل البلاد.

وكان أثناء  إنهاء إجراءات تفتيش الحقائب والركاب القادمين على  طائرة الخطوط الجوية القادمة من إسطنبول  اشتبه رجال الجمارك في الأمتعة الشخصية للراكب " ع.م.ع"،  وعثر بحوزته 36 علبة بداخل كل علبة 12 باكو شكولاتة "منشط جنسي هركليز بلاس"، كما عثر مع الراكب ث .ع .أ  بحوزته 36 علبة بداخل كل علبة 12 باكو آخرين من نفس النوع. 

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضرين للراكبين مصادرة المضبوطات.
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