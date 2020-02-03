شيكولاتة جنسية.. ضبط راكبين قادمين من تركيا بحوزتهما منشطات بمطار الأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار الأقصر الدولى فى ضبط راكبين وبحوزتهما منشطات جنسية حاولا تهريبها داخل البلاد.





وكان أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الحقائب والركاب القادمين على طائرة الخطوط الجوية القادمة من إسطنبول اشتبه رجال الجمارك في الأمتعة الشخصية للراكب " ع.م.ع"، وعثر بحوزته 36 علبة بداخل كل علبة 12 باكو شكولاتة "منشط جنسي هركليز بلاس "، كما عثر مع الراكب ث .ع .أ بحوزته 36 علبة بداخل كل علبة 12 باكو آخرين من نفس النوع.



