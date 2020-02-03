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توك شو

أول رد من صحة النواب على واقعة وائل الصاوي .. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت شادية ثابت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنها قامت بزيارة  مستشفى حميات إمبابة، وتفقدت قسم العزل بالمستشفى والقسم كان نظيفا، ويتم اتباع كافة الإجراءات العالمية لمكافحة العدوى.

وأضافت شادية ثابت  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنها  تحدثت مع المرضى في قسم العزل وأكدوا لي أنهم يتلقون خدمات  طبية كاملة  ومتميزة.

وتابعت شادية ثابت: "المريض وائل الصاوي الذي فبرك فيديو المستشفى وأرسله إلى مكملين الإرهابية يرغب في تشويه صورة الدولة المصرية ومصر امنة وخالية من فيروس كورونا حتى الآن".

وأكملت شادية ثابت:"   المستشفى  وفرت كل الإجراءات الاحترازية للمريض الصاوي، لابد من محاسبة الشخص الذي فبرك  الفيديو لأنه نشر شائعات كاذبة عن مستشفى حميات إمبابة".

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