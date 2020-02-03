ليس مصاب بـ كورونا.. مدير حميات إمبابة: مريض تهجم على التمريض وهدد بنشر فيديو على مكملين الإرهابية

قال الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المريض وائل الصاوي أتى إلى المستشفى يوم الخميس الماضي وقال لنا أنه تعامل مع تاجر صيني، وتم إجراء كل التحاليل له ولم تظهر عليه أعراض وقمنا باتباع الإجراءات.





وأضاف محمود خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ظهر على المريض أعراض برد خفيفة وفضلنا حجزه في قسم الأمراض التنفسية المعدية والقسم مجهز لإستقبال الأمراض المعدية".





وتابع محمود خليل:" تم إجراء التحاليل الفيروسية للمريض وائل الصاوي، وكانت حالته الصحية جيدة واتباعنا الإجراءات الوقائية العالمية في التعامل مع الامراض الوبائية".





وأكمل محمود خليل:" تم توفير كافة وسائل مكافحة العدوى وتم تشخيصه على أنه مصاب بالإنفلونزا وغير مصاب بفيروس كورونا".





ولفت محمود خليل:" افتعل مشكلة كبيرة مع التمريض وتهجم على طاقم التمريض ورفض الحصول على العلاج وهدد بنشر فيديو على قنوات الإخوان ولم نتوقع قيامه بذلك".



