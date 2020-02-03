حميات إمبابة: الصاوي ليس مصابا بـ كورونا وكان يريد فبركة فيديو لصالح قنوات الإخوان

قال الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المريض وائل الصاوي لم تعجبه الخدمة الطبية المتميزة في مستشفى حميات إمبابة وكان يرتب لتصوير فيديو ونقله لقناة مكملين الإرهابية .

وأضاف محمود خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المريض كان يرتدي كمامة مضادة للبكتريا وكان ليه نية مسبقة لنشر فيديو مفبرك عن المستشفى".

وتابع محمود خليل: "تم إجراء التحاليل الفيروسية للمريض وائل الصاوي، وكانت حالته الصحية جيدة واتباعنا الإجراءات الوقائية العالمية في التعامل مع الأمراض الوبائية".

وأكمل محمود خليل: "تم توفير كافة وسائل مكافحة العدوى وتم تشخيصه على أنه مصاب بالإنفلونزا وغير مصاب بفيروس كورونا".