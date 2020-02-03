بالمستندات.. أحمد موسى يفضح قناة مكملين الإرهابية بادعائها إصابة مصري بـ كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يمتلك مستندات تكشف كذب قناة مكملين الإرهابية بادعائها إصابة مريض في مصر بفيروس كورونا، وقام بعرضها خلال الحلقة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذا المريض الذي صور الفيديو وارسله الى قناة مكملين يدعى وائل محمد الصاوي شعلان، ودخل مستشفى حميات إمبابة يبلغ من العمر 49 عاما ويقطن في منطقة بولاق الدكرور".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالإنفلونزا ، وتم أخذ عينة من المريض وتم إجراء التشخيص كاملا له".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قال المريض في المستشفى انه قابل مصري عائد من الصين منذ 5 ايام وتم تسجيل ذلك في شكوى المريض الطبية ، وتم اتخاذ كل الإجراءات الطبية تجاه هذا الشخص وتم إجراء الفحص بالكامل له".



