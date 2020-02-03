لن تصدق.. وزنك عند الولادة يحدد مدى لياقتك البدنية

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في السويد، ان اللياقة البدنية يمكن ان يتم تحديدها منذ الولادة، حيث ان الاطفال الذين ولدوا بوزن أكبر كانت لياقتهم البدنية أعلى.





وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، الى ان مستويات اللياقة البدنية يمكن أن تتحدد في الواقع إلى مدى وزنك عند الولادة.





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ونظر الباحثون إلى أن أكثر من 280،000 رجل سويدي تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 سنة، وقد وجدوا ان الرجال الذين ولدوا بأوزان كبيرة أصبح لديهم لياقة بدنية اعلى.





وأظهرت نتائج الدراسة، أن لكل 1 رطل أى ما يعادل (450 جم) من الوزن عند الولادة ، زادت قدرة اللياقة اليدنية لدى المشاركين في الدراسة.





وقال المؤلف المشارك الدكتور دانييل بيرجلين، إن الفرق الذي لاحظه هو وفريقه "مثير للقلق"، حيث ان انخفاض وزن الطفل عند الولادة يمكن ان يؤثر على اللياقة البدنية، ويؤثر على صحتهم بوجه عام.





تقدمهم في السن ، من المعروف أيضًا أنهم يواجهون خطرًا أكبر في التعرض لمشاكل مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأفاد بيرجلين، ان الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة يكافحون من أجل الرضاعة، وزيادة الوزن ومحاربة الالتهابات ويمكن أن يصابوا بصعوبة في التنفس، ومع



