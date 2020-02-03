وزيرة الهجرة: نجحنا في إيقاف مراكب الموت والآن نحولها لـ«مراكب نجاة»

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعضاء نادي روتاري "سن رايز" الإسكندرية، في الندوة التي أقيمت برعاية الدكتور شريف والي رئيس المنطقة الروتارية ٢٤٥١، وسط حضور عدد من رؤساء أندية الروتاري وعدد من المصريين المقيمين بالخارج، من أجل دعم مبادرة "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم وكلف بها وزارة الهجرة مباشرة من أجل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وجاء لقاء السفيرة نبيلة مكرم مع أندية الروتاري في إطار الحرص على مشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في فعاليات وأنشطة الوزارة، كما تأتي كاستجابة سريعة من المنطقة الروتارية لمبادرة "مراكب النجاة".





وفي كلمتها خلال الندوة، وجهت وزيرة الهجرة تحية تقدير لدور منظمات المجتمع المدني في جهود التنمية وخاصة مكافحة الفقر، وقالت إن توجيه الرئيس بعودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية يعكس اهتمامه بضرورة رعاية المصريين المقيمين في الخارج، موضحة أن مبادرة "مراكب النجاة" ترسخ لمبدأ المواطنة والولاء والانتماء وتعمل على رفع الوعي لدى الأسر وكذلك الشباب الذي تولي الدولة بكافة أجهزتها اهتمامًا كبيرًا بهم.





وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها، أنه بإعلان الرئيس مبادرة "مراكب النجاة" في منتدى شباب العالم، وتكليف وزارة الهجرة البدء في التنفيذ الفوري لها بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فإن وزارة الهجرة انطلقت على الفور وكانت أول محطاتها محافظة الفيوم ثم البحيرة مرورًا بالغربية ووصولا إلى كافة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية في مختلف أنحاء الجمهورية.





وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم تقسيم المحافظة إلى ثلاثة شرائح من الفئات المستهدفة وهي الأطفال في المدارس والأمهات والشباب، ويأتي ذلك بالتعاون مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات جماهيرية واسعة مع هذه الشرائح، مؤكدة أن اختيار السيد الرئيس لاسم "مراكب النجاة" اختيار رائع لأنه يعطي الأمل والفرص البديلة، فلا يصح أن ننشر الوعي بين الناس بمخاطر الهجرة غير الشرعية دون أن نوفر لهم البدائل المناسبة.





وانتقلت وزيرة الهجرة في حديثها إلى المواطن المصري بالخارج، ووجود الوزارة الذي جعلته يشعر أن له سندًا ودعمًا من الدولة وأن هناك من يتحرك لأجله فورًا عند أي طارئ، ويدعم مشاركته في جهود التنمية المستدامة، وهذا دور مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تهدف إلى ربط الخبراء والعلماء المصريين في الخارج بالوطن، كما استعرضت دور الوزارة مع الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج عبر ملتقيات مخصصة لهم، تظهر كل جهود الدولة وتجعل منهم جنودًا للوطن بالخارج، وكذلك تناولت وزيرة الهجرة الحديث عن مبادرة "إحياء الجذور" مع الجاليات اليونانية والقبرصية التي احتضنتها الإسكندرية، التي أبرزت دور مصر وقوتها الناعمة كدولة حاضنة للشعوب والثقافات، وأثر ذلك على تدعيم روابط الشعوب الثلاثة ببعضهم البعض.





كما قدمت الوزيرة التحية لأطباء مصر بالخارج الذين يقدمون جهدا كبيرا في المجال الطبي، ويعدون النموذج المشرف أمام العالم كله.





وأجابت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، على أسئلة الحضور حول دور الوزارة مع المهاجرين غير الشرعيين بعد سفرهم، وأكدت أن الوطن لا ينسى أبناءه ويسعى لحمايته لذلك تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق استدامة منع الهجرة غير الشرعية، ونجحت جهود الدولة بكافة أجهزتها الأمنية والسياسية لمكافحة تجار البشر، وقالت الوزيرة: "لقد نجحنا منذ ٢٠١٦ في إيقاف مراكب الموت والآن نحولها لمراكب نجاة عن طريق الترويج للمشروعات القومية للشباب وعرض فرص للمشروعات الصغيرة"، لافتة إلى خطة التدريب الجديدة التي ستنطلق من محافظة الغربية.





وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة الهجرة أعضاء نادي الروتاري من رجال الأعمال للمشاركة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" عبر توفير فرص عمل للشباب الذي يتم تدريبه في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية في الشركات والمصانع المختلفة.



